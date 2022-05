Sandra Milo quanti anni ha? Età, film, scherzo, marito, fidanzato e figli

Chi è Sandra Milo, l’attrice che è stata diretta da importanti registi italiani ed è stata la musa di Federico Fellini?

Sandra Milo è nata l’11 maggio 1933 a Tunisi ed è nota per essere stata un’icona della storia del cinema italiano nonché musa del regista Federico Fellini. Nel corso della sua carriera, l’attrice è stata particolarmente amata da numerosi registi di talento.

L’attrice ha una sorella, Maia, con la quale ha sempre avuto un legame fortissimo. Negli ultimi anni, la sorella dell’artista è stata colpita da un ictus che, come raccontato dalla Milo, l’ha profondamente cambiata.

Nel corso della sua carriera, ha esordito in Lo scapolo con Alberto Sordi nel 1955. Successivamente, ha recitato in Il Generale Della Rovere con Vittorio De Sica nel 1959, Adua e le compagne, Asfalto che scotta, Fantasmi a Roma. A partire dal 1963, dopo l’incontro con Fellini, ha recitato in 8½ e Giulietta degli spiriti. Nel 1968, è apparsa nel western Ti ammazzo!… raccomandati a Dio di Osvaldo Civirani. Per circa un decennio, ha deciso di lasciare la recitazione per dedicarsi alla famiglia e ai figli. Ha fatto ritorno sul grande schermo nel 1979 con Riavanti… Marsh!.

L’attrice è apparsa sul piccolo schermo nel ruolo di conduttrice e ha lavorato al rotocalco Mixer su Rai due tra il 1982 e il 1983. Dal 1985 al 1989, invece, ha condotto Piccoli Fan. Nel 2010, invece, è stata una dei naufraghi de L’Isola dei Famosi.

Nel 2022, insieme a Mara Maionchi e a Orietta Berti, ha preso parte alla docuserie Quelle brave ragazze.

Scherzo sull’incidente del figlio Ciro

Nel 1990, l’attrice è stata protagonista di uno scherzo telefonico di cattivo gusto. Una spettatrice, infatti, durante il talk show pomeridiano L’amore è una cosa meravigliosa presentato da Sandra Milo, ha raccontato che suo figlio Ciro era rimasto vittima di un grave incidente stradale e fosse stato ricoverato in ospedale.

La notizia sconvolse la conduttrice che lasciò lo studio di cosa in preda allo shock e alle lacrime.

Vita privata, matrimoni, marito, fidanzato e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Sandra Milo si è sposata per la prima volta all’età di soli 15 anni con il Marchese Cesare Rodighiero. Rimasta incinta giovanissima, ha perso il bambino durante un parto prematuro. Dopo soli 21 giorni dalla celebrazione delle nozze, il matrimonio è stato annullato dalla Sacra Rota. Alcuni anni dopo, ha sposato il produttore greco Moris Ergas.

Il matrimonio con Ergas è durato 11 anni e, dal compagno, l’attrice ha avuto una figlia. Il rapporto si è concluso in malo modo, come raccontato dalla donna a Storie Italiane: “Siamo negli anni Sessanta. Il padre di mia figlia Moris Ergas voleva portarmela via perché all’epoca risultavo sposata con un altro. Allora ho deciso di rinunciare a tutto pur di avere mia figlia con me. Avevo una bella casa in via Stoppani, gioielli, beni. Gli dissi che se mi lasciava l’affidamento di Debora gli avrei dato tutto. Naturalmente mi sono trovata senza più niente. Ma successivamente sono sopraggiunte le tasse che Moris non aveva pagato e che però erano intestate a me. Era il padre di mia figlia e mi intentò 44 cause”.

Si è poi sposata in terze nozze con Ottavio De Lollis, dal quale ha avuto due figli. Anche in questo caso, la relazione si è conclusa in modo turbolento: “Ottavio mi ha lasciato sola con tre figli da crescere. Oggi non so neanche dove abita. È difficile parlare di queste cose. Non voglio accusare nessuno, ma mi spiace che i miei figli crescendo non abbiano avuto il padre vicino. Ottavio è rimasto un ragazzo, non sente la responsabilità della paternità. Mi ha lasciata da sola con tre figli da crescere. Per fortuna ho tanti amici che mi sono stati vicini”.

Nel 1990, poi, ha sposato il colonnello cubano Jorge Ordonez: la relazione si concluse quasi subito.

Al momento, la donna è impegnata con l’imprenditore Alessandro Rotaro, 51 anni.

Negli anni, inoltre, Sandra Milo ha avuto una relazione clandestina durata circa 17 anni con il regista Federico Fellini.

Per quanto riguarda i figli dell’attrice, infine, questi sono Debora, Ciro e Azzurra. Il figlio Ciro l’ha resa nonna per la prima volta del piccolo Flavio.