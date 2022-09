Orietta Berti al Grande Fratello Vip quanto guadagna come opinionista: svelato il cachet

Orietta Berti al Grande Fratello Vip: dopo la prima puntata della settima edizione del programma di Alfonso Signorini, è stato svelato il cachet della cantante. La Berti ha deciso di accettare il nuovo ruolo nel programma Mediaset soprattutto per i soldi promessi.

Orietta Berti al Grande Fratello Vip: sceglie

La cantante Orietta Berti è tra le new entry della nuova edizione del Grande Fratello Vip e ha fatto discutere anche una sua intervista in cui afferma di aver lasciato il programma Che Tempo che Fa di Fabio Fazio perché le hanno offerto molti soldi.

La cantante ha preferito Signorini a Fabio Fazio: “Un po’ ci è rimasto male, gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se ne è fatto una ragione”. Dalle sue parole emerge anche la motivazione economica che ha condizionato: “Soldi. Tanti. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza”.

Quanto guadagna come opinionista: svelato il cachet

Secondo le indiscrezioni, la Berti ha lasciato Fazio per andare a guadagnare al Gf Vip 10mila euro a puntata e quindi 20mila euro a settimana. Il cachet totale sarebbe all’incirca mezzo milione di euro. Senza considerare lo show di due prime serate che Mediaset le ha promesso. Una bella cifra per la cantante che oltre a sentirsi protagonista avrà un conto in banca abbastanza sostanzioso.