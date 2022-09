Grande Fratello Vip 2022: partecipanti ed anticipazioni della prima puntata

Grande Fratello Vip 2022: al via la settima edizione del programma Mediaset condotto sempre da Alfonso Signorini. Comunicati anche i vip che prenderanno parte a questa edizione con tante novità e sorprese.

Grande Fratello Vip 2022: partecipanti

Tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2022 con la conduzione sempre di Alfonso Signorini. Dopo i primi rumors dell’estate, ecco i partecipanti della nuova edizione della casa più spiata d’Italia:

Giovanni Ciacci , costumista ex volto di programmi come Detto Fatto, Ogni Mattina e opinionista delle trasmissioni di Barbara d’Urso

, costumista ex volto di programmi come Detto Fatto, Ogni Mattina e opinionista delle trasmissioni di Barbara d’Urso Pamela Prati che era stata già concorrente nella prima edizione (2016) ma fu squalificata.

che era stata già concorrente nella prima edizione (2016) ma fu squalificata. Il giornalista ex volto del Tg1 Attilio Romita

La cantante Wilma Goich , confermata da Signorini a Sorrisi

, confermata da Signorini a Sorrisi L’attrice Gegia e il pallanuotista (ex naufrago Isola dei Famosi e ballerino a Ballando con le stelle)

e il pallanuotista (ex naufrago Isola dei Famosi e ballerino a Ballando con le stelle) Amaurys Perez

Marco Bellavia , conduttore di Bim Bum Bam

, conduttore di Bim Bum Bam Elenoire Ferruzzi , icona gay celebre per i suoi video virali

, icona gay celebre per i suoi video virali Il conduttore radiofonico di RTL 102.5 Charlie Gnocchi

L’influencer Ginevra Lamborghini , la sorella di Elettra

, la sorella di Elettra Carolina Marc0ni , ex concorrente del GF 4 nel 2004

, ex concorrente del GF 4 nel 2004 Cristina Quaranta , tra le storiche veline di Striscia la Notizia e ragazza di Non è la Rai

, tra le storiche veline di Striscia la Notizia e ragazza di Non è la Rai Patrizia Rossetti , volto storico delle televendite Mediaset

, volto storico delle televendite Mediaset Antonino Spinalbese , ex fiamma di Belen Rodriguez

, ex fiamma di Belen Rodriguez Donnamaria , tra gli assistenti di Forum

, tra gli assistenti di Forum George Ciupilan , personaggio conosciuto a Il collegio nel 2019

, personaggio conosciuto a Il collegio nel 2019 L’influencer, modella e imprenditrice Sofia Giaele de Donà , Alberto de Pisis

, Daniele del Moro , gieffino del GF classico in onda nel 2016 condotto da Barbara d’Urso

, gieffino del GF classico in onda nel 2016 condotto da Barbara d’Urso L’ex schermitrice Antonella Fiordelisi

La giornalista Sara Manfuso

La modella e l’influencer triestina Nikita Pelizon

Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne

Anticipazioni della prima puntata

Le anticipazioni riguardano senza dubbio una delle novità tra gli opinionisti. La cantante Orietta Berti è tra le new entry e ha fatto discutere anche una sua intervista in cui afferma di aver lasciato il programma Che Tempo che Fa di Fabio Fazio perché le hanno offerto molti soldi. Appuntamento per lunedì 19 settembre in prima serata su Canale 5 con quelli settimanali fissi sempre al lunedì e al giovedì.