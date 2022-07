GF Vip 7 news: concorrenti, opinionisti, conduttori e quando inizia il reality show Mediaset

GF Vip 7 news: in attesa del debutto della nuova edizione del reality show, si stanno susseguendo a ritmo incessante indiscrezioni su concorrenti e opinionisti della stagione 2022/2023.

GF Vip 7 news: conduttore e opinionisti

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa lo scorso 14 marzo con la vittoria di Jessica Hailé Selassié. In attesa del debutto della settima edizione del reality show Mediaset, stanno cominciando a trapelare alcune novità e numerose indiscrezioni circa il futuro del format per la stagione 2022/2023.

Se al timone del programma è stato riconfermato il conduttore Alfonso Signorini, sono stati annunciati cambiamenti per quanto riguarda le opinioniste. L’addio di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Ponolis, sembrava essere certo ma l’imprenditrice sembra aver cambiato idea. I fan del reality, infatti, dovrebbero trovare in studio nel ruolo di opinioniste la cantante Orietta Berti affiancata proprio dalla Bruganelli. Non pare sia stata confermata, invece, Adriana Volpe.

Si era vociferato, poi, che l’ex gieffina Soleil Sorge potesse tornare al GF Vip 7 come opinionista. La notizia è stata smentita ma sembrerebbe che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si occuperà del GF Vip Party affidato lo scorso anno a Gaia Zorzi e Giulia Salemi.

GF Vip 7 news: possibili concorrenti del reality

Per quanto riguarda i concorrenti, invece, il totonome sembra ormai impazzito. In attesa che vengano annunciati in modo ufficiale i concorrenti, i 25 vip che potrebbero presto varcare la soglia della porta rossa del loft di Cinecittà potrebbero essere: Alvaro Vitali, Antonella Ferrari, Antonella Fiordalisi, Antonino Spinalbese (ex compagno della showgirl Belen Rodriguez e padre della piccola Luna Marì), Antonio Razzi, Asia Gianese, l’ex star de “Il mondo di Patty” Brenda Asnicar (che tuttavia avrebbe già smentito la sua partecipazione), Carolina Marconi (ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello), Chadia Rodriguez, Charlie Gnocchi, Evelina Sgarbi (figlia del critico Vittorio Sgarbi), Federico Fashion Style, Fiordaliso, Gegia, Gigliola Cinquetti, Giovanni Ciacci, Giulio Raselli (ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne), Guendalina Canessa (ex concorrente dell’edizione 2007 del Grande Fratello), l’ex nuotatore Leonardo Tumiotto, Manuela Arcuri, Max Felicitas, Pamela Prati, Patrizia Groppelli, Rita Dalla Chiesa, Vera Gemma e il fidanzato Jeda Fidal.

Primo concorrente ufficiale

GF Vip 7 news. Il primo concorrente confermato in modo ufficiale per l’edizione 2022/2023 è Chadia Rodriguez. L’identità della futura gieffina sembra essere certa a seguito del primo indizio postato su Instagram dal conduttore Alfonso Signorini.

Secondo concorrente ufficiale

Per quanto riguarda il secondo concorrente, invece, postando la foto di uno smalto rosso di un noto brand, Signorini ha scritto: “Indizio nr 2. La seconda concorrente del GF Vip 7 lo ha dimenticato sul taxi. Di chi si tratta?”

Per gli appassionati del reality, il post pubblicato dal conduttore fa riferimento a un solo personaggio del mondo dello spettacolo. La parola taxi, infatti, è legata a Pamela Prati.

GF Vip 7 news: quando inizia il reality show Mediaset

Mentre si susseguono le news sul GF Vip 7, il debutto ufficiale della settima edizione del reality show è atteso per settembre 2022. Al momento, tuttavia, non è ancora stata indicata la data ufficiale della messa in onda.