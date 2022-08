Giovanni Ciacci, chi è il primo concorrente ufficiale del GF Vip 7? Malattia, biografia, fidanzato, dimagrito e Instagram del costumista

Chi è Giovanni Ciacci, il costumista e stylist che parteciperà alla settima edizione del Grande Fratello Vip in partenza il prossimo 12 settembre?

Giovanni Ciacci, chi è il primo concorrente ufficiale del GF Vip 7?

Sull’ultimo numero di Chi, Alfonso Signorini ha annunciato il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7. Si tratta dell’opinionista e costumista Giovanni Ciacci. Il noto personaggio televisivo ha rivelato al direttore di Chi di essere malato e di aver scelto di partecipare al reality per portare avanti la sua personale battaglia.

In particolare, Ciacci ha dichiarato: “Sono sieropositivo – e, spiegando la sua “mission” sul piccolo schermo, ha aggiunto –. Accenderò un faro su questa malattia e sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma seguitissimo di prima serata”.

“Per me non esiste un prima e un dopo la malattia” ha rivelato. “Sono sempre stato una persona solare, estroversa, casinista, curiosa e assetata della vita. Ho capito sulla mia pelle che essere sieropositivo è un enorme stigma sociale. Eppure oggi si può vivere con l’Hiv, non ci si limita più a sopravvivere e questo è importante dirlo con chiarezza”.

Malattia

Nel corso dell’intervista, Giovanni Ciacci ha ribadito: “Oggi non dobbiamo curare l’Aids, dobbiamo curare l’ignoranza delle persone, dobbiamo abbattere i pregiudizi che ancora vengono alzati contro chi è malato. Perché essere prevenuti contro i sieropositivi, oggi, non ha più senso. Chi si cura non trasmette il contagio: è questo il mio messaggio”.

Le parole del costumista sono state commentate dal professore e direttore dell’unità operativa di malattie infettive al Policlinico di Milano Andrea Gori a Chi, che ha affermato: “Vedere un sieropositivo al GF Vip è un messaggio bellissimo, che aiuterà l’Italia a combattere lo stigma che porta a isolare i malati, dovuto a pregiudizi e disinformazione”.

Biografia, fidanzato, dimagrito e Instagram del costumista

Giovanni Ciacci è un curatore d’immagine, costumista e stylist divenuto famoso nel mondo dello spettacolo italiano per aver curato otto edizioni del Festival di Sanremo, per essere stato uno dei volti noti di Detto Fatto su Rai Due e per aver partecipato a Ballando con le Stelle nel 2018. È stato, poi, tra gli opinionisti di Pomeriggio Cinque e Domenica Live di Barbara d’Urso.

Nato a Siena l’11 marzo 1971, ha raccontato di aver sofferto molto da giovane a causa del suo orientamento sessuale. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha rivelato di aver avuto una relazione con il principe etiope Christian Haile Selassie mentre, nell’estate 2018, ha avuto una storia con Damiano Allotta che si è poi conclusa l’anno successivo. Al momento, non è noto se abbia un compagno.