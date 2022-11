Checco Zalone in tour “Amore +Iva”: date, tappe, biglietti e imitazioni del comico

Checco Zalone in tour "Amore +Iva": ha preso il via da Firenze il nuovo spettacolo del comico pugliese. Tante le tappe in giro per l'Italia

Checco Zalone in tour “Amore +Iva”: il comico pugliese ha dato il via al suo spettacolo che porta in giro per l’Italia fino al 2023. Diverse sono le date e le tappe così come i contenuti sono originali con tante sorprese.

Checco Zalone in tour “Amore +Iva”: date e tappe

Checco Zalone ha iniziato il suo nuovo tour “Amore + Iva”. A 11 anni dall’ultimo( Resto Umile World Tour), l’artista ha iniziato a girare l’Italia con il suo nuovo spettacolo. Il tour del comico pugliese è iniziato a Firenze, l’8 novembre, per poi proseguire nel periodo natalizio a Milano, al Teatro degli Arcimboldi dal 20 dicembre al 22 gennaio 2023. Il programma estivo si aprirà ufficialmente il 5 e il 6 maggio all’Arena di Verona che ospiterà le prime date della stagione all’aperto. Il tour attraverserà tutta la penisola coinvolgendo, tra le altre città, Roma e Bologna, Napoli e Torino e si concluderà nell’ottobre 2023.

08/11/2022 – 12/11/2022 | Firenze (FI) | Palazzo Wanny

21/11/2022 – 12/04/2023 | Bologna (BO) | EuropAuditorium

25/11/2022 | Conegliano (TV) | Zoppas Arena

28/11/2022 – 29/11/2022 | Trieste (TS) | Politeama Rossetti (Sala Assicurazioni Generali)

04/12/2022 – 05/12/2022 | Ravenna (RA) | Palazzo Mauro De André

08/12/2022 – 16/12/2022 | Torino (TO) | Colosseo

20/12/2022 – 20/01/2023 | Milano (MI) | degli Arcimboldi

18/02/2023 – 27/02/2023 | Napoli (NA) | Augusteo

03/03/2023 – 04/03/2023 | Sanremo (IM) | Ariston

08/03/2023 – 29/03/2023 | Roma (RM) | Brancaccio

31/03/2023 – 01/04/2023 | Montecatini-Terme (PT) | Verdi

15/04/2023 | Pesaro (PU) | Vitrifrigo Arena

29/04/2023 | Avellino (AV) | Carlo Gesualdo

05/05/2023 – 06/05/2023 | Verona (VR) | Arena

Checco Zalone in tour “Amore +Iva”: biglietti

I biglietti ovviamente stanno andando a ruba ma le tappe e le date sono diverse. Una delle principali piattaforma su cui possono essere acquistati i biglietti è ticketone.it. Altra possibilità su ticketmaster.it.

Le imitazioni del comico

Lo spettacolo è stato scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. Amore + Iva è prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta insieme a Gianmarco Mazzi. Zalone sarà accompagnato da quattro musicisti (Antonio Iammarino alle tastiere, Felice Di Turi alla batteria, Egidio Maggio alla chitarra e Pierpaolo Giandomenico al basso) e due performers (Alice Grasso e Felicity).

Diverse le nuove imitazioni portate in tour a partire da Vladimir Putin che, secondo Checco Zalone, era complessato fin da bambino: “Non potete immaginare il dolore che mi porto, ho il pene piccolo. E da qui nasce la mia grande amicizia con il popolo cinese. Non avete idea la vergogna a calcetto, mai urinato in Autogrill. ‘Chi non urina in compagnia o è un ladro o una spia’ mi hanno detto. Scopro che c’è un chirurgo in Ucraina che fa l’allungamento del pene, dico al generale: ‘C’è da fare un’operazione speciale’. Non ha capito”.

Alla presentazione del suo tour ha parlato così di qualche contenuto del suo spettacolo. “Ho immaginato la storia di una coppia arcobaleno che si reca all’orfanotrofio di Predappio – aveva dichiarato, annunciando poi anche un’imitazione del presidente russo Vladimir Putin – e mi sono reso conto di come alcuni suoni della lingua russa ricordino vagamente alcuni dialetti pugliesi”. A finire nel mirino di Checco saranno però anche le influencer, in un omaggio a…Enzo Jannacci. “La canzone “Vincenzina e la fabbrica” mi ha colpito – ha proseguito Medici – e io ho cercato di immaginare cosa potrebbe scrivere oggi Jannacci, inventandomi “Vincenzina e lo smartphone”.