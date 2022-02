Chi è Mauro Corona: età, moglie, libri, patrimonio, Cartabianca

Chi è Mauro Corona: famoso alpinista ma anche scrittore, di solito è uno degli ospiti fissi della Berlinguer nel programma di Rai 3 Cartabianca. Carattere ‘vulcanico’ il suo.

Chi è Mauro Corona: età

Mauro Corona, all’anagrafe Maurizio Corona, è nato il 9 agosto del 1950 a Baselga di Piné, in provincia di Trento. Corona è figlio di Domenico “Meni” Corona e Lucia “Thia” Filippin, venditori ambulanti. Dopo i primi anni dell’infanzia trascorsi in Trentino, la famiglia ritorna a Erto, il paese d’origine nella valle del Vajont a quel tempo in provincia di Udine e poi passato in provincia di Pordenone nel 1968, dove trascorre i successivi anni nella contrada San Rocco.

Da giovanissimo in lui si sviluppa la passione per la montagna e in particolare per l’alpinismo. Tutt’oggi sui suoi profili social ci sono foto di lui alle prese proprio con l’alpinismo.

Mauro Corona: moglie

Corona è sposato con Francesca e ha quattro figli: Marianna, Matteo, Melissa e Martina. Ospite della trasmissione radiofonica de La Zanzara parlò così della moglie: “Tradisco mia moglie, sì. Ma la fedeltà è una cosa superata […] Più che amanti fisse le mie sono occasionali. Io non sono interessante, non sono bello, ma essendo noto posso ‘prendere’ di più. Sono gli ultimi colpi, me la godo”.

Mauro Corona: libri

Nel 2011 il libro La fine del mondo storto vince, con 75 preferenze, il Premio Bancarella 2011. L’ultimo libro di Corona, finora, è L’ultimo sorso. Vita di Celio, uscito nel 2020.

Patrimonio

Del patrimonio di Corona si può avere percezione leggendo delle sue vecchie dichiarazioni rispetto alle sue ospitate in ogni puntata di Carta Bianca: “Prendevo 500 euro a puntata che poi ho scoperto che con le tasse diventavano 250. Non lo sapevo. Ma le prima puntate dell’anno prima che mi eliminassero le ho fatte senza contratto e senza liberatoria, e Di Mare che dirige Rai 3 lo dovrebbe sapere. Ma io mi divertivo, davamo leggerezza alle persone“.

Ospite di Cartabianca

L’alpinista e scrittore Corona è uno degli ospiti fissi nel programma di Bianca Berlinguer, Cartabianca. Le sue ospitate spesso hanno dato “pepe” alla trasmissione su Rai 3 con battibecchi con la stessa conduttrice.