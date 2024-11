Chi è Michele De Pascale, il neo-presidente della Regione Emilia-Romagna: la sua carriera politica

Chi è il neo-presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale: dagli esordi in politica all'amministrazione di Ravenna.

Sarà il più giovane presidente di Regione in Italia Michele De Pascale, fresco vincitore delle elezioni in Emilia-Romagna. Sindaco di Ravenna, De Pascale ha 39 anni ed è stato sostenuto da una coalizione larghissima, di cui facevano parte praticamente tutti i partiti di centrosinistra.

Una coalizione che si è formata nonostante le tensioni nazionali, come ha spiegato lo stesso De Pascale in un’intervista a La Notizia, grazie alla collaborazione in chiave locale. Ma chi è De Pascale?

Chi è Michele De Pascale, neo presidente della Regione Emilia-Romagna

De Pascale è stato eletto sindaco di Ravenna per la prima volta nel 2016 ed è stato poi riconfermato nel 2021. È anche presidente della provincia e presidente dell’Unione delle Province d’Italia, eletto nel 2018.

Nato a Cesena, è cresciuto a Cervia, in Romagna. Già ai tempi del liceo si è avvicinato al mondo della politica. Poi si è iscritto alla facoltà di Medicina, ma non ha terminato gli studi continuando sulla strada della politica. Si è candidato al consiglio comunale proprio di Cervia, tra i Democratici di sinistra, diventando consigliere comunale. Nel 2009 è di nuovo consigliere comunale con il Pd e nel 2011 diventa assessore. Nel 2013 diventa segretario provinciale del partito di Ravenna.

Poi è diventato sindaco di Ravenna, città che ha guidato durante la pandemia e durante le due alluvioni degli ultimi due anni. Alle primarie del 2023 del Pd ha sostenuto Stefano Bonaccini, a cui è ritenuto molto vicino. De Pascale è stato sostenuto da Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra e da liste civiche che comprendevano Azione, +Europa e Italia Viva. Tutto il campo largo, insomma. Il suo sogno, da piccolo, era diventare presidente di Regione, ha raccontato subito dopo la vittoria. Chiedendo anche collaborazione alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la ricostruzione del post-alluvione.