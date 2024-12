Chi è Teo Mammucari: cosa ha fatto, la sua carriera e perché ha abbandonato lo studio di Belve

L’apice della notorietà l’ha raggiunto con un programma che si può definire un cult: Libero, in onda su Rai 2. Teo Mammucari ha condotto, tra Rai e Mediaset, diverse trasmissioni, senza mai abbandonare la sua vena comica.

Nella puntata della trasmissione Belve, in onda su Rai 2 il 10 dicembre, Mammucari ha abbandonato lo studio dopo circa dieci minuti di intervista con Francesca Fagnani. Ma chi è e cosa ha fatto Mammucari nella sua carriera? E per quali motivi ha deciso di lasciare la trasmissione prima che l’intervista finisse?

Chi è Teo Mammucari: la carriera televisiva

Teodoro Mammucari, conosciuto come Teo Mammucari, è nato a Roma il 12 agosto 1964. Dopo il diploma di radio tecnico si è scritto al conservatorio e il suo debutto nel mondo dello spettacolo è arrivato nel 1995, quando a 29 anni è stato scelto per fare l’attore nel programma Scherzi a parte. La sua carriera prosegue nel formato Cercando, cercando e ne I guastafeste e Gli esami non finiscono mai. I primi successi arrivano alla fine degli anni Novanta, quando lavora in diverse trasmissioni come Tutti in piazza, Forum di sera e con il successivo approdo a Le Iene.

E nel 2000 arriva la consacrazione con la trasmissione Libero, un programma in Rai che si basa sugli scherzi telefonici e che lo rende sempre più famoso. Conduce quattro edizioni e pubblica anche una canzone, ovvero “Nando”, divenuta anch’essa molto conosciuta al grande pubblico. Nello stesso periodo conduce altri due format: Veline e Velone.

Negli anni successi ha lavorato anche ad altre trasmissioni come Mio fratello è pakistano, Distraction e Cultura moderna. Passa poi alla conduzione di Scherzi a parte e Sarabanda. Ma non solo, perché è protagonista anche ne Lo show dei record e come conduttore in diverse edizioni de Le Iene. La collaborazione con questo format si è interrotta a gennaio del 2023: inizialmente si parlò di contrasti con l’ideatore del programma, Davide Parenti, ma in realtà in un comunicato ufficiale Mediaset spiegò che il conduttore si era dedicato ad altre trasmissioni e in quel periodo arrivò, in effetti, il suo passaggio in Rai.

Perché ha lasciato lo studio durante l’intervista di Belve

In questi giorni di Mammucari si parla per la scena andata in ondata durante la trasmissione Belve, condotta da Francesca Fagnani. Mammucari ha lasciato lo studio dopo circa dieci minuti d’intervista, infastidito per diverse ragioni, che lui stesso ha poi spiegato.

Già dall’inizio il conduttore ha detto di non essere a suo agio e ha commentato risentito le domande di Fagnani. Indispettito anche dal fatto che la giornalista gli dava del lei. Poi Mammucari racconta cose private, come quando da bambino la madre, dicendogli che l’avrebbe portato alle giostre, l’ha poi lasciato in un collegio. Poi la decisione di lasciare lo studio, con critiche a Fagnani, accusata di essere diversa da com’era sembrata fino a pochi istanti prima della registrazione in studio.

Mammucari ha poi spiegato, intervistato da Rtl 102.5, le ragioni per cui ha abbandonato lo studio: “Sono prima di tutto una persona con le sue fragilità e, in quel contesto, ho sentito di dover proteggere la mia privacy e difendere la mia famiglia”.

Il conduttore ammette che era stato lui a chiedere di partecipare alla trasmissione, ma aggiunge: “L’ho fatto con una richiesta precisa, che Francesca non parlasse dei miei familiari”. Poi ha ribadito: “Alla base di tutto c’è una volontà di difendere ciò che per me è sacro: la mia famiglia e la mia vita privata. Sono consapevole che, come personaggio pubblico, ci sono aspettative e pressioni, ma la mia umanità viene prima di ogni cosa”.

In ogni caso non ha criticato Fagnani, che ha “fatto bene il suo lavoro”. E di cui ha scritto, dopo l’intervista, sul suo profilo Instagram: “Nella vita di tutti i giorni è una persona dolcissima… Il suo personaggio è costruito, dunque non serve offenderla. Chi mi scrive male di lei, vi blocco, è una persona vera. Punto”.