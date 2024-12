Chi è Tommaso Foti, il neo ministro del governo Meloni con delega al Pnrr

Da Raffaele Fitto a Tommaso Foti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha deciso di evitare un vero rimpasto per sostituire l’ex ministro con delega al Pnrr, ora vicepresidente della Commissione Ue. E così è andata a scegliere all’interno del suo partito: Foti, attuale capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, assumerà le deleghe che finora erano proprio di Fitto.

Ma chi è Tommaso Foti e qual è il suo passato politico?

Chi è Tommaso Foti, neo-ministro con delega al Pnrr

Sei legislature sulle spalle, un passato da dirigente in un’azienda del settore agroalimentare, interista sfegatato, ma soprattutto una vita sempre a destra. Tommaso Foti, nato il 28 aprile 1960 a Piacenza (“città che amo”, si legge sul suo sito) è l’esponente di Fratelli d’Italia che Giorgia Meloni ha scelto per affidare le delicate deleghe lasciate da Raffaele Fitto dopo la sua nomina a vice presidente esecutivo della Commissione europea.

Foti lascia dunque la carica di capogruppo alla Camera ricoperta dall’ottobre del 2022 per diventare il nuovo ministro degli Affari europei, del Pnrr, del Sud e della coesione. La sua storia politica comincia nelle file del Fronte della gioventù, l’organizzazione giovanile del Msi. A gennaio del 2002 partecipa alla fondazione di Alleanza nazionale prima, successivamente a quella del Pdl e, soprattutto, nel dicembre del 2012 alla nascita di Fratelli d’Italia.

Gli incarichi istituzionali

A 20 anni arriva la sua prima elezione come consigliere comunale a Piacenza e nel 1996 diventa per la prima volta deputato: un ruolo che ricopre fino ad oggi con un’unica eccezione nella legislatura 2013-2018. Dopo la vittoria alle politiche del 2022 da parte del centrodestra viene scelto come capogruppo dopo aver ricoperto il ruolo di vice di Francesco Lollobrigida nella legislatura precedente.

Considerato un fedelissimo di Giorgia Meloni, i suoi colleghi di partito lo ritengono un uomo capace di grandi mediazioni.

Nella biografia presente sul suo sito si descrive così: “Il lavoro è tanto, ma chi mi conosce sa che non mi fermo davanti alle sfide, neppure a quelle impossibili. Mi piace praticare lo sport in genere, anche se non ho più il fisico atletico di un tempo. La mia fede nerazzurra è e resta incrollabile. Sono leale e credo nell’amicizia. Non ho particolari vizi, che non siano quelli propri di tutti gli umani”.