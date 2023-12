Chi era Wolfgang Schäuble, lo storico ministro delle Finanze tedesco morto a 81 anni

Wolfgang Schäuble, ex ministro tedesco delle Finanze, è morto ieri sera. Ad annunciarlo è la famiglia di quello che è stato anche l’ex presidente del Bundestag, il Parlamento di Berlino. L’ex ministro aveva 81 anni e la sua figura è stata centrale nella politica della Germania, già dai tempi della riunificazione del 1990. Ma chi era Wolfgang Schäuble?

Chi era Wolfgang Schäuble, morto a 81 anni

Già nel 1990, quindi, Schäuble aveva preso parte ai negoziati che portarono alla riunificazione della Germania. Poi l’ex ministro è stato una figura centrale negli sforzi per portare l’Europa fuori dalla crisi economica del nuovo millennio. Nell’ottobre del 2009 è diventato ministro delle Finanze nel governo guidato dalla cancelliera Angela Merkel, poco prima della crisi greca che ha travolto l’intero continente e destabilizzato l’economica comunitaria.

Schäuble viene ricordato non solo per la sua posizione convintamente a favore di un’Europa più unita, ma anche per la sua rigidità in tema finanziario: la Germania, quando lui era ministro, è spesso stata criticata come principale fautrice dell’austerità che ha colpito proprio la Grecia, ma anche tanti altri Paesi Ue, Italia compresa.

Dopo aver guidato il ministero delle Finanze per otto anni, Schäuble era diventato presidente del Parlamento tedesco. La lunga carriera politica dell’ex ministro ha portato l’esponente della Cdu a essere anche presidente del suo gruppo parlamentare oltre che a essere membro del Parlamento più a lungo di chiunque altro.

Schäuble è nato a Friburgo il 18 settembre del 1942 e ha studiato legge, iscrivendosi poi alla Cdu e dedicandosi alla politica a partire dal 1965. Ha ottenuto un seggio al Bundestag per la prima volta nel 1972, rimanendo parlamentare fino alla sua morte.

Ha ricoperto il ruolo di ministro federale dell’Interno già dal 1989 al 1991 con Helmut Kohl. Ha subito anche un attentato nell’ottobre del 1990 e, quando il suo partito è andato all’opposizione, ne è anche diventato leader prima che Angela Merkel ne diventasse segretaria. Con Merkel cancelliera, Schäuble è stato prima ministro dell’Interno e poi delle Finanze.