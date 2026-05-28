A Seul robot umanoidi e modelle sfilano insieme in passerella

Milano, 28 mag. (askanews) – A Seul gli umanoidi salgono in passerella accanto alle modelle. Nella capitale sudcoreana la Galaxy Corporation ha organizzato una sfilata dedicata all’intelligenza artificiale fisica, mettendo fianco a fianco modelle e robot vestiti con abiti firmati.Sulla passerella i robot hanno camminato insieme ai partner umani, ma non solo. Lo show si è trasformato anche in una performance tra danza, coreografie sincronizzate e perfino incontri di boxe tra umanoidi davanti al pubblico armato di smartphone e videocamere.L’evento punta a mostrare una possibile convivenza futura tra esseri umani e macchine intelligenti, in un momento in cui la Corea del Sud accelera sugli investimenti in robotica e intelligenza artificiale.”Galaxy Corporation sogna un mondo in cui robot e umani coesistano e vivano in simbiosi. Credo che un giorno gli umani copieranno la moda indossata dai robot e, viceversa, i robot indosseranno la moda indossata dagli umani”, ha spiegato Choi Yong-ho, ceo di Galaxy Corporation.Secondo gli organizzatori, la sfilata rappresenta un primo esperimento di integrazione culturale e creativa tra uomini e macchine, immaginando un futuro in cui anche i robot possano diventare protagonisti dell’intrattenimento e dello stile.