Ucraina, morto il contractor italiano Alex Pineschi: chi era e dove aveva combattuto contro l’Isis

Il contractor italiano Alex Pineschi è morto in Ucraina. Chi era il militare privato che aveva combattuto contro l'Isis.

Alex Pineschi, un contractor italiano, è stato ucciso in Ucraina. A dare la notizia è l’associazione di volontari Memorial, annunciando che Pineschi “è morto sul campo di battaglia”. Sulla pagina Facebook di Memorial – International Volunteers for Ukraine si chiede di “aiutare a onorarlo, in modo che non sia dimenticato”.

Questo l’annuncio pubblicato dalla pagina Facebook: “Il nostro amato fratello italiano Alex Pineschi, che serviva in Ucraina come volontario, è caduto sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello”. La notizia, per ora, non è stata confermata da altre fonti.

Chi era e dove aveva combattuto Alex Pineschi

Pineschi era partito come volontario in difesa dell’Ucraina dopo l’invasione russa iniziata nel 2022. Il contractor – sostanzialmente un militare alle dipendenza di compagnie militari private – era originario di La Spezia, ex alpino di 42 anni: aveva già combattuto contro l’Isis nel nord dell’Iraq. È rimasto ucciso nel Donbass, in Ucraina.

Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev, probabilmente faceva parte delle forze speciali dell’intelligence alle dipendenze del ministero della Difesa ucraina.