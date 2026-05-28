Ucraina, Zelensky scrive a Trump: servono missili Patriot

Kiev, 28 mag. (askanews) – Volodymyr Zelensky ha inviato una lettera speciale al presidente Donald Trump e al Congresso americano per chiedere più munizioni per i sistemi Patriot e ulteriori strumenti di difesa contro gli attacchi balistici russi.Il presidente ucraino dice che l’attenzione del mondo è concentrata sulla guerra in Iran, ma chiede agli Stati Uniti di non lasciare in secondo piano il conflitto in Europa.”Questa settimana – dice Zelenksy – ho preparato una lettera speciale per il presidente degli Stati Uniti e per il Congresso. Ieri la lettera è già stata inviata alle istituzioni di Washington. È raro che il leader di un altro Stato si rivolga in questo modo, allo stesso tempo, al presidente e al Congresso degli Stati Uniti d’America. Ma la situazione ora è tale che dobbiamo agire in modo rapido ed efficace”.”È importante che l’America ascolti l’Ucraina. Capiamo che gran parte dell’attenzione del mondo ora sia sulla guerra in Iran. Anche la guerra qui in Europa deve essere fermata: una guerra molto sanguinosa, che va avanti su vasta scala per il quinto anno. E prima riusciremo a garantire maggiore protezione contro gli attacchi balistici, prima potremo far funzionare la diplomazia”, conclude il presidente ucraino.