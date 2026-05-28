Temu multata dalla Ue: 200 mln per violazione di regole Dsa

Milano, 28 mag. (askanews) – La Commissione europea ha multato Temu con una sanzione da 200 milioni di euro per violazione delle regole del Digital Services Act. Nel mirino di Bruxelles la gestione dei rischi legati alla vendita di prodotti illegali sulla piattaforma cinese di e-commerce low cost.Secondo la Commissione europea, Temu non avrebbe valutato in modo adeguato i rischi sistemici presenti sul marketplace, esponendo i consumatori europei a possibili danni. La sanzione tiene conto della gravità della violazione, della sua durata e del numero di utenti coinvolti nell’Unione europea.Ora la società ha tempo fino al 28 agosto per presentare un piano con misure correttive.Temu ha replicato definendo la multa “sproporzionata”. In una nota, il gruppo afferma di rispettare gli obiettivi del Digital Services Act e di aver già adottato ulteriori misure per rafforzare la tutela degli utenti.