Chi minaccia chi?

Spezzo una lancia a favore di Israele. È vero che ha l’atomica e non l’ha mai dichiarata, con ciò ponendosi fuori dall’ordine internazionale. Però è anche vero che se l’atomica l’avesse l’Iran, sarebbe una minaccia per noi europei.

Livio Passarini

via email

Gentile lettore, mi scusi, ma quella lancia avrebbe fatto meglio a risparmiarla. Cominciamo col dire che Israele, come unico Paese al mondo che non ha dichiarato di possedere l’atomica, sfugge a tutti i controlli internazionali a cura dell’Aiea, che è un organo dell’Onu. Già questo agire fuori dalle convenzioni internazionali è di per sé un elemento sospetto e inquietante, di cui però nessuno prende nota, tutti sorvolano. In secondo luogo, lasci che siano i Macron, i Merz e tutto il caravanserraglio che comanda in Europa a raccontare la balla che l’Iran ci minaccia. Quando mai ci ha mai minacciati? Come? Dove? Lei ricorda un attentato in Europa, anche solo un vetro rotto a Capodanno, per ordine dell’Iran? Semmai è vero il contrario: l’Iran è vittima da anni di attacchi terroristici che possono farsi risalire all’Occidente: veda l’Isis, notoriamente finanziato da un proxy occidentale (Arabia Saudita) e addestrato in Nevada, o i Mujaheddin del Popolo (Mek) sostenuti dalla Cia. Inoltre l’Iran ha subìto dozzine di assassinii mirati condotti dal Mossad israeliano e non solo dal Mossad: fu Trump a ordinare l’omicidio del capo dei pasdaran Soleimani nel 2020. Ora, mentre l’Iran non ci ha mai minacciati ma al contrario è stato più volte colpito dall’Occidente, chi le assicura che un giorno Israele non minaccerà un Paese europeo? Lo garantisce il Mago Otelma?

