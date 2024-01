Chiara Ferragni è indagata per truffa anche per le uova di Dolci Preziosi e la bambola Trudi

Nuove grane per Chiara Ferragni. La popolare influencer è indagata a Milano anche per truffa in relazione alle iniziative benefiche per le uova di Pasqua con la Dolci Preziosi e la bambola Trudi. Le nuove contestazioni, oltre quella già emersa per il pandoro “Pink Christmas” della Balocco, emergono dall’atto con cui il procuratore aggiunto milanese Eugenio Fusco ha attivato la Procura generale di Cassazione per risolvere la questione di competenza territoriale dell’inchiesta tra il capoluogo lombardo e Cuneo.

Chiara Ferragni per l’operazione di beneficenza con la Balocco deve rispondere di truffa aggravata e ora lo stesso reato le viene contestato anche per le uova pasquali distribuite con il suo marchio per Dolci Preziosi e la bambola in collaborazione con Trudi lanciata sul mercato dall’influencer nel 2019.

La Procura di Milano ha chiesto al procuratore generale della Cassazione di stabilire quale sia la competenza territoriale dopo che la procura di Cuneo ha chiesto l’assegnazione del fascicolo sui pandori. I magistrati di Milano ritengono, invece, ci sia una continuità tra le presunte truffe e che dunque l’intero fascicolo – dove la Ferragni risulta iscritta per ben tre volte – debba restare a Milano.