Chiara Ferragni nuda sul palco del Festival di Sanremo: in realtà è un abito disegnato. Il monologo dell’influencer fa il giro del mondo

Chiara Ferragni ha dato spettacolo durante la prima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Dai suoi look eccentrici e particolari alle sue parole in difesa della sua professione e delle donne in generale.

Chiara Ferragni nuda sul palco della Festival di Sanremo: in realtà è un abito disegnato

Chiara Ferragni è stata una delle protagoniste della prima serata del Festival di Sanremo. In occasione della 73esima edizione, l’influencer ha vestito i panni della co-conduttrice e proprio i suoi vestiti sono stati in primo piano. Ad un certo punto della serata, è arrivata sul palco dell’Ariston con un nude look e tutti hanno pensato allo scandalo.

In realtà, si è trattato solo di un vestito disegnato. “Non sono nuda, questo è un disegno del mio corpo. Il corpo di una donna non deve mai generare odio o vergogna”. Il vestito è stata una creazione di Maria Grazia Chiuri per Dior. L’ispirazione è venuta anche da un quadro di Lucas Cranach conservato al Kunsthistorisches Museum che raffigura Eva con in mano la mela, simbolo del peccato. L’influencer ha poi spiegato il significato del vestito in un post su Instagram: “Il vestito senza vergogna: Riportare l’attenzione sui diritti delle donne, del loro corpo e su come il disporre del corpo femminile dalle stesse sia, purtroppo, ancora considerato discusso e discutibile. Questo è l’obiettivo dietro questo look”.

Il monologo dell’influencer fa il giro del mondo

La Ferragni si è fatta notare anche per il suo monologo che in realtà è una lettera a se stessa. “Ciao bimba, ho deciso di scriverti una lettera», esordisce Ferragni nel suo monologo, svelando poi il suo destinatario, «tutto quello che faccio, lo faccio per te: per la bambina che sono stata”.

“Sai cosa ho imparato? Se una cosa ti fa paura, probabilmente è la cosa giusta da fare. Ti dico una cosa bellissima: ho due figli, ma di Fede non ti dico altro. Sì, scoprirai l’amore vero”. L’influencer dedica poi le ultime righe al ruolo delle donne nella società: “Da donne dovrai affrontare tante battaglie ma ricorda che essere donna non è un limite, dillo alle tue amiche e lottate insieme per cambiare le cose”.