Sanremo 2023, la scaletta della prima serata: ordine di uscita dei cantanti, ospiti e orari

Il Festival di Sanremo 2023 debutta ufficialmente martedì 7 febbraio: qual è la scaletta della prima serata dedicata alla più famosa kermesse musicale italiana? Tutti i dettagli sull’ordine delle esibizioni e sugli ospiti che calcheranno il palco dell’Ariston.

Sanremo 2023, la scaletta della prima serata: ospiti e orari

Alle ore 21:00 di martedì 7 febbraio, avrà inizio la prima serata del Festival di Sanremo. A condure l’attesissimo evento ci saranno Amadeus (al suo quarto anno di conduzione) e Gianni Morandi. I conduttori, in occasione della serata iniziale, saranno affiancati dall’influencer Chiara Ferragni e insieme presenteranno i primi 14 big in gara. Nomi che spaziano tra colonne portati della musica italiana e giovanissimi artisti pieni di talento.

Tra gli ospiti della prima serata di Sanremo 2023 ci saranno i vincitori della scorsa edizione del festival Mahmood e Blanco che riproporranno Brividi. Blanco, poi, tornerà sul palco pre presentare il suo ultimo singolo L’isola delle rose.

Presenti, poi, anche i Pooh, l’attrice Elena Sofia Ricci e Roberto Benigni. In collegamento dalla Costa Smeralda, invece, ci sarà Salmo.

In platea, intanto, è stato annunciato che siederà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A questo proposito, Amadeus ha dichiarato in conferenza stampa: “Avere con noi il presidente della Repubblica è anche e soprattutto l’occasione per celebrare il 75mo anniversario della Costituzione italiana e non c’era modo migliore di farlo che invitare un personaggio unico nella cultura italiana, Roberto Benigni – e ha aggiunto –. Per me sarà un immenso piacere riabbracciare Roberto -ha aggiunto il conduttore- Un evento che, insieme alla presenza del presidente Mattarella, segna un valore etico e civile al festival di Sanremo, che è la più grande manifestazione di cultura popolare italiana”.

Ordine delle esibizioni dei cantanti

Per quanto riguarda i big in gara, la scaletta della prima serata di Sanremo 2023 è la seguente: