Coma Cose, chi sono? Veri nomi, canzoni e vita privata

Coma Cose, chi sono: il duo di cantanti e fidanzati che propone musica indie-rap fondato nel 2017 vanta la partecipazione a Sanremo 2021. Durante la 71esima edizione del Festival di Sanremo, il duo si è esibito con il brano “Fiamme negli Occhi”, posizionandosi al 20esimo posto della classifica finale.

Chi sono i Coma Cose: veri nomi e vita privata

I Coma Cose sono un duo indie-rap composto dai cantanti e fidanzati Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano che hanno iniziato a lavorare insieme nel 2017. Il successo per il duo è arrivato poco dopo l’esordio e grazie all’apprezzamento riscosso tra il pubblico da brani come “Mancarsi” e “Via Gola”.

I Coma Cose hanno partecipato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Fiamme negli Occhi”, classificandosi al 20esimo posto.

Fausto Zanardelli, noto anche come Edipo o Fausto Lama, è nato a Gavardo, in provincia di Brescia, il 21 novembre 1978 e ha 43 anni. Francesca Mesiano, invece, è conosciuta con il nome d’arte California ed è nata a Pordenone nel 1991.

Esordi e fondazione del duo indie-rock

Prima di fondare i Coma Cose con la fidanzata, Fausto Zanardelli aveva lavorato come fonico e, nel 2010, aveva pubblicato il disco Hanno ragione i topi per Foolica Records, etichetta gestita dai Thegiornalisti.

Prima di compiere 35 anni, l’artista aveva pubblicato in totale quattro album indie-rock usando lo pseudonimo Edipo, senza però riuscire a ottenere il successo e il consenso di pubblico sperati.

Dopo la collaborazione con la Foolica Records, Fausto Zanardelli è approdato alla Universal ma l’esperienza vissuta lo ha spinto a cambiare vita e a cominciare a lavorare come commesso. In questo contesto, conosce la collega e poi fidanzata Francesca Mesiano che lo spinge ad avventurarsi nuovamente nel mondo della musica in sua compagnia.

Francesca “California” Mesiano è diplomata a Milano in scenografia e, prima di andare a convivere con il compagno e istituire i Coma Cose, aveva cominciato a fare la DJ nel capoluogo lombardo.

Dopo aver dato vita al duo indie-rock, la coppia ha presenziato a oltre 70 date in tour in tutta Italia soltanto nei primi due anni di attività.

Chi sono i Coma Cose: canzoni e successo

Il primo EP dei Coma Cose si intitola “Inverno Ticinese” mentre il primo album, rilasciato nel 2019, è “Hype Aura”ottiene un discreto successo. Sempre nel 2019, il due conquista due dischi d’oro per i brani “Post Concerto” e “Mancarsi” e partecipano al programma di Rai Uno “Una storia da cantare”, esibendosi con “Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi” di Lucio Battisti.

Nel marzo 2020, in collaborazione con Francesca Michielin, realizzano il brano “Riserva Naturale”. Il 16 aprile 2021, invece, esce il nuovo album “Nostalgia” che presentano a Domenica In in occasione della puntata che ha seguito la pubblicazione del disco.

Infine, nell’estate 2021, i Coma Cose figurano tra i protagonisti dello show Mediaset Batti Live, condotto da Elisabetta Gregoraci. Oltre al duo indie-rock, erano presenti anche Irama, Baby K, Fedez, Colapesce Dimartino, Annalisa, Orietta Berti, Andrea Damante, Deddy, Federico Rossi e Noemi.