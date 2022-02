Marco Mengoni: fidanzato, vita privata e canzoni dell’ospite di Sanremo 2022

Marco Mengoni, chi è: il cantante sarà ospite della 72esima edizione del Festival di Sanremo nel corso della quinta e ultima serata dedicata alla rinomata kermesse musicale.

Marco Mengoni: biografia dell’ospite di Sanremo 2022

In occasione della finale di Sanremo 2022, il palco dell’Ariston accoglierà il cantante Marco Mengoni in qualità di super ospite, a distanza di nove anni dalla vittoria dell’artista nell’ambito della kermesse canora.

Marco Mengoni è nato il 25 dicembre 1988 a Ronciglione, in provincia di Viterbo da Maurizio Mengoni e Nada Ferrari. Sin da bambino e dai primi anni dell’adolescenza, il cantante ha cominciato a mostrare in modo evidente la propria passione e propensione per il mondo della musica. Dopo aver frequentato un istituto per design ed essersi iscritto a una scuola di canto, all’età di 16 anni ha dato inizio alla sua carriera da solista con un gruppo di musicisti che si esibivano in piccoli club locali.

A 19 anni, Mengoni ha deciso di trasferirsi a Roma per tentare di realizzare il suo sogno e, intanto, si è iscritto all’università di lingue, lavorando per mantenersi negli studi. In questo contesto, è stato assunto come fonico presso alcune sale da registrazione.

Nel 2013, l’artista si è trasferito a Milano e si è iscritto alla SIAE, registrando 76 brani musicali.

Marco Mengoni: carriera e canzoni

Nel 2009, Marco Mengoni ha partecipato alla terza edizione di X Factor che lo ha reso noto al grande pubblico. In questo contesto, venne scelto da Morgan e gareggiò al talent nella categoria 16-24 anni, riuscendo a vincere l’edizione e a stipulare un contratto dal valore di 300.000 euro con la casa discografica Sony Music.

Nel 2010, è stato selezionato nella sezione Artisti in gara al Festival di Sanremo: la prima esperienza sanremese si è conclusa con l’attribuzione del Premio della Critica per il suo grano in gara. Poco dopo, il singolo “Dove si vola” ha venduto oltre 80.000 copie portando il cantante a ottenere il primo disco di platino.

Nel 2013, Mengoni è tornato al Festival di Sanremo, vincendo l’edizione con “L’Essenziale” e partecipando all’Eurovision Song Contest, durante il quale si è classificato al settimo posto.

In collaborazione con Cesare Cremonini e Gianna Nannini, ha pubblicato poi l’album “Pronto a correre”.

All’Arena di Verona, infine, è riuscito ad aggiudicandosi l’evento “Rtl 102.5 Power Estate Hits” con il suo ultimo brano “Ma stasera”.

Marco Mengoni: vita privata e fidanzato

La vita privata di Marco Mengoni è totalmente avvolta nel mistero, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Da tempo, infatti, si vocifera che il cantante sia impegnato con un uomo e che, quindi, abbia un fidanzato ma circa la sua identità non si ha alcun genere di informazione. Inoltre, l’artista non ha mai confermato né smentito l’indiscrezione. Totale silenzio anche da parte del suo entourage.

In relazione alla decisione di non rivelare particolari sulla sua vita privata, durante un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera alcuni anni fa, Mengoni aveva dichiarato: “Io ho 30 anni e mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like e dislike sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama. Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto!”.