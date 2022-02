Sanremo 2022, la scaletta della finale, gli ospiti della quinta puntata e il meccanismo del voto del Festival

Sanremo 2022 è giunto alla sua quinta e ultima puntata. La finalissima si annuncia piena di emozioni e (forse) di colpi di scena. Nelle puntate precedenti i primi posti della classifica sono rimasti invariati evidenziando le preferenze e i gusti del pubblico, in questa serata bisognerà capire come le tre giurie: televoto demoscopica e sala stampa combineranno i proprio giudizi e a favore di chi. Come co-conduttrice al fianco di Amadeus stasera Sabrina Ferilli, super ospite musicale Marco Mengoni. La scaletta della finale di Sanremo minuto per minuto.

Scaletta finale Sanremo 2022, i 25 cantanti in gara

Sanremo 2022 quinta serata, conduttrice Sabrina Ferilli e ospite Marco Mengoni

Alla co-conduzione della quinta serata del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus, Sabrina Ferilli. L’attrice romana famosa per i suoi film e per la sua ironia promette di non fare monologhi per evitare di annoiare le persone, ma solo domande ad alta voce. Pare sia stato il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, a suggerire al padre il nome dell’attrice ancora molto amata dai giovanissimi.

Super ospite musicale della finalissima di Sanremo, Marco Mengoni che ha consacrato il suo successo proprio sul palco dell’Ariston molti anni fa.

Sanremo 2022, l’omaggio a Raffaella Carrà nell’ultima puntata del Festival

Dopo Tatanai e Rosa Chemical che hanno proposto la cover di “A far l’amore comincia tu” rendendo omaggio a Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio 2021, anche durante la finalissima del Festival è previsto un tributo alla grande Raffaella. Sarà infatti presentata la prima mondiale di Ballo ballo, il musical con il coordinamento artistico di Sergio Japino storico compagno di vita della Carrà.

Sanremo 2022, chi vincerà e il meccanismo del voto

La classifica della terza serata, l’ultima che ha visto in gara i 25 cantanti sul palco dell’Ariston, ha visto vincitori Mahmood e Blanco. A poche ore dalla finalissima di Sanremo è scattato il toto-nomi. Molti quelli che confermano il brano Brividi come vincitore, ma molti anche coloro che annoverano Elisa e Gianni Morandi fra i preferiti. Chi vincerà il 72° Festival di Sanremo?

Durante la quinta e ultima puntata del Festival i 25 brani verranno votati dal pubblico tramite il meccanismo del televoto, i voti della finale si sommeranno e faranno media con quelli delle puntate precedenti determinando (forse) una nuova classifica. Le prime tre canzoni verranno riproposte e si passerà a un nuovo meccanismo di voto. Il televoto peserà per il 34% il voto della sala stampa, tv, radio e web per il 33% mentre il voto della giuria demoscopica per il 33%. La canzone che avrà i numeri percentuali più alti sarà quella vincitrice.