Domenica: testo e significato della canzone di Achille Lauro a Sanremo 2022

Achille Lauro torna in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano Domenica. Il cantante trasformista più apprezzato degli ultimi anni, quasi che è stato visto come l’erede di Renato Zero, ha pensato di portare sul palco dell’Ariston un pezzo molto particolare: scopriamo testo e significato della canzone.

Achille Lauro a Sanremo 2022 con Domenica

Tra i 25 Big in gara al Festival di Sanremo 2022 c’è anche l’amato Achille Lauro. Dopo il successo registrato con brani come Rolls Royce e Me ne frego, il cantautore romano si esibisce sul palco dell’Ariston con la canzone intitolata Domenica. Si tratta di un brano che sembra essere legato ai precedenti da una sorta di fil rouge. Un mix di pop e rock che lascia senza fiato.

Achille Lauro, Domenica: il testo

È come i cani che si annusano, oh no

Oppure i gatti che girano al porto

Negli occhi è rock ‘n’ roll

Sembra ti tocchino

Oh my God

Città peccaminose

Donne pericolose

L’amore è un’overdose

150 dosi

Oh sì, sì

Fanculo è Rollin’ Stone

Ah ah ah

È zucchero e lampone

Mi ingoia come un boa

Lei dice “come osi”

Poi mi spoglia

È come un ladro

No

Le tratto bene se no si innamorano ah, ah

Più tardi in camera

Sì poi ti chiamerò

È come fosse domenica

Baby, è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Si domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no, no

E se li fisso non rispondono

Esco dal bagno con 3 figli e moglie

E mamma guarda come dondolo

Ho un brutto voto dopo il compito

La sposo? La sposo, come no

Le voglio bene ma mi dò per morto

Ah ah ah

Sta vita è un roller coaster,

Romanzo rosa, no piuttosto un porno

Oh

È come fosse domenica,

Baby è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Sì, domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no no

Domenica: il significato della canzone di Achille Lauro

Domenica di Achille Lauro è una canzone che mescola alla perfezione il pop e il rock. Il testo, ricco di metafore suggestive e decisamente ironiche, sembra in un certo senso collegato al precedente Rolls Royce. Il significato, portato all’estremo da un cambio di sound, parla della domenica come di un giorno di pausa dal mondo intero. Una specie di momento di libertà dopo il turbinio vissuto durante la settimana. “Per me la Domenica è l’essere liberi, ci si diverte, si esce fuori, si sc*pa, quello che ci va di fare“, ha dichiarato Achille Lauro.