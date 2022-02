Voglio amarti: testo e significato della canzone di Iva Zanicchi a Sanremo 2022

Voglio amarti è la canzone che Iva Zanicchi ha scelto di portare in gara al Festival di Sanremo 2022. L’Aquila di Ligonchio, per questa importante occasione, si è affidata al paroliere Emilio di Stefano, mentre le musiche sono di Vito Mercurio, Italo Ianne e Celso Valli, che ne ha curato anche gli arrangiamenti. Scopriamo il testo e il significato del brano.

Voglio amarti: il testo della canzone di Iva Zanicchi a Sanremo

Prenderti per come sei,

Senza tanta filosofia. Sì, lo farò.

Per amore sai che io brucerei

Ogni ora della vita mia;

L’ho già fatto e lo rifarei.

E se vuoi, se lo vuoi, se ci stai…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani

Voglio amarti con l’anima e di più.

Voglio amarti nelle braccia, nel calore

Della pelle, del tuo viso su di me.

Voglio amarti e non solo “per amore”,

Voglio amarti perché ho fame anch’io di te.

Voglio amarti per quello che hai nel cuore,

Per sentirmi ancora viva in te.

E se un giorno scoprirò

Nel mio cuore una ruga in più… sarai tu

Ma se vuoi… se lo vuoi…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani;

Voglio amarti con l’anima e di più

Voglio amarti, solamente amarti ancora

E domani risvegliarmi accanto a te

Voglio amarti, voglio amarti per amore

Per sentirmi ancora viva in te.

Voglio amarti, voglio amarti, voglio amarti

Per sentirmi ancora viva in te.

Voglio amarti: il significato della canzone di Iva Zanicchi

Voglio amarti di Iva Zanicchi ha una musica contemporanea e un testo altrettanto moderno, anche se è stato scritto 30 anni fa. A dichiararlo è stata la stessa artista: “E’ una canzone d’amore scritta trent’anni fa, poi dimenticata o forse per un gioco del destino, messa da parte, in attesa del suo momento. Io me ne sono innamorata e grazie all’arrangiamento di Celso Valli, l’ho sentita mia. Archi e violini, ma anche un assolo di chitarra elettrica per un brano contemporaneo che coniuga la melodia con la mia vena blues“. L’amore, quello vero, quello che cambia l’esistenza e non ci fa sentire solo le farfalle nello stomaco, ma rende la vita degna di essere vissuta: questo è il significato di Voglio amarti.