Dove si balla: testo e significato della canzone di Dargen D’Amico a Sanremo 2022

Dargen D’Amico partecipa al Festival di Sanremo 2022 con il brano Dove si balla. Per il suo debutto sul palco dell’Ariston, il deejay e produttore musicale milanese ha scelto una canzone dalle sonorità elettroniche, che vuole essere un vero e proprio inno dance. Scopriamo testo e significato del pezzo con cui concorre alla kermesse musicale più importante del nostro Paese.

Dargen D’Amico a Sanremo 2022 con Dove si balla

In gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano Dove si balla, Dargen D’Amico è alla sua prima esperienza sul palco dell’Ariston. Per questa importante occasione, il deejay e produttore musicale ha scelto una canzone che vuole essere un vero e proprio inno al genere che l’ha visto nascere come “cantautorap”. Dopo aver firmato diversi pezzi che hanno partecipato alla kermesse musicale, come Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez, Dargen D’Amico fa ballare il teatro della città dei fiori un brano dance.

Dove si balla: il testo

Mi piace la musica dance

Che pure un alieno la impara

E mi piace mi piace mi piace

Che non mi sento più giù

(Più giù)

Mi piace perché sa di te

Di quando ballavi per strada

E mi piace mi piace mi piace

Anche se non ci sei più

Ultimamente dormo sempre anche se non sogno

Senza live con il pile sul divano

– Se dormi troppo poi ti svegli morto

Sono d’accordo…

Quindi dove andiamo?

Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine le cartoline

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va’ a capire perché si vive se non si balla

Dai metti la musica dance

Che tremano i vetri di casa

E la sente la sente la sente

Anche un parente di giù

(Ciao zio Pino!)

Tanto domani non lavoro e dormo tutto il giorno

Ciao che fai? Quanto stai qui a Milano?

Dove si balla: il significato

Dove si balla di Dargen D’Amico è una canzone dalle sonorità elettroniche. Non si allontana dal genere rap, ma si mescola alla perfezione con la dance. Il significato, per ovvi motivi, non poteva che essere strettamente legato al periodo storico che stiamo vivendo da due anni a questa parte. Il testo, firmato dallo stesso “cantautorap” milanese con Gianluigi Fazio ed Edwyn Roberts, è una riflessione sui cambiamenti che la pandemia da Covid-19 ha imposto alla popolazione.