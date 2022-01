Giovanna Civitillo: età, altezza, peso, figli, fratelli e genitori della moglie di Amadeus

Chi è Giovanna Civitillo: ballerina e showgirl, famosa in particolare per essere la moglie del conduttore Amadeus. Ha origini napoletane e una passione da sempre per la danza.

Chi è Giovanna Civitillo: età, altezza e peso

Giovanna Civitillo è una showgirl e ballerina italiana di 44 anni, alta 175 cm per 55 kg, moglie del noto conduttore Amadeus. Si sono conosciuti nel programma L’Eredità condotto dallo stesso Amadeus.

La Civitillo è nata il 9 settembre del 1977 a Vico Equense, in provincia di Napoli, da famiglia originaria di Alvignano, provincia di Caserta. Da giovanissima ha iniziato gli studi all’Accademia di Arte e Spettacolo “Spazio Danza”. Diplomatasi nel 1994, inizia a lavorare in televisione come ballerina sia alla Rai sia alla Mediaset. Negli anni 2000, partecipando come valletta nella trasmissione L’eredità.

Gli altri programma della Civitillo sono stati: Fantastica italiana (1997), Carràmba! Che sopresa, storico programma di Raffaella Carrà, Beato tra le donne (1999) e Domenica in. Dal 2002 al 2006 affianca il conduttore Amadeus nel programma L’Eredità come ballerina e valletta. Con quest’ultimo programma diventa nota al pubblico a causa dei balletti sensuali che improvvisava durante la “scossa”.

Nel 2020 è inviata del Festival di Sanremo per La vita in diretta, mentre nel 2021 viene scelta per condurre PrimaFestival di Sanremo.

I figli della showgirl

Dalla relazione con il conduttore Amadeus nel 2009 nasce un figlio Josè Alberto, e insieme vivono a Milano. Amadeus e Giovanna hanno dovuto affrontare un periodo complicato con il figlio Josè che ha vissuto un difficile lockdown durante le prime ondate della pandemia. Amadeus infatti ha raccontato: “Mio figlio Josè era molto cambiato nel lockdown” – ha confessato il conduttore. “Per me e Giovanna è stato straziante osservare questa trasformazione. Non faceva che mangiare, era nervoso. Poi, finita l’emergenza di quei mesi, è tornato quello di sempre…”.

Giovanna Civitillo: fratelli e genitori

Giovanna Civitillo è Vico Equense, in provincia di Napoli, da famiglia originaria di Alvignano, provincia di Caserta. Sia Giovanna sia Amadeus hanno sempre dichiarato di avere un bel rapporto con la famiglia di lei, a partire dai genitori sempre molto affettuoso ma soprattutto primi fans proprio del conduttore.