Chiara Noschese: età, vita privata, madre, padre, compagno e figli della regista

Chi è Chiara Noschese: la regista e attrice italiana è figlia del celebre imitatore Alighiero Noschese e si è formata con Gigi Proietti.

Chiara Noschese: biografia, età, madre, padre e carriera

Chiara Noschese è nata a Milano il 24 settembre 1968, ha 53 anni ed è una nota registra, attrice e cantante italiana. È figlia di Edda De Bellis e di Alighiero Noschese, famoso imitatore nostrano.

Per quanto riguarda la sua formazione, la donna si è diplomata al Laboratorio di esercitazioni sceniche diretto da Gigi Proietti. Poco dopo, ha cominciato a lavorare come attrice comica e drammatica sia al cinema che in televisione.

Nel corso della sua carriera, Chiara Noschese ha sperimentato anche la commedia musicale partecipando a progetti come Aggiungi un posto a tavola; Le notti di Cabiria, tratto dall’omonimo film di Fellino e diretto da Saverio Marconi; o Il pianeta proibito, di Patrick rossi Gastaldi.

Nel 2000, è diventata autrice del musical Dance!, ispirato a Molto rumore per nulla di Shakespeare, insieme a Duccio Camerini e Saverio Marconi. A teatro, poi, ha cominciato la tournée di Mamma Mia! nel 2010 a Milano al Teatro Nazionale.

Per il suo ruolo di attrice al cinema, viene ricordata soprattutto per la sua partecipazione a L’albero delle pere, Questione di cuore, Le donne non vogliono più oppure Le barzellette di Carlo Vanzina.

In televisione, ha recitato accanto ad Angela Finocchiaro e Athina Canci in Dio vede e provvede oppure in Linda e il brigadiere, con Nino Manfredi e Claudia Koll.

Nel 2013, è stata tra i concorrenti di Tale e quale show, il talent condotto da Carlo Conti.

Vita privata, compagno e figli della regista

Per quanto riguarda la sua vita privata, Chiara Noschese è estremamente riservata. Al momento, infatti, non è possibile sapere se la regista sia impegnata sentimentalmente oppure se abbia dei figli.

È noto, tuttavia, che la regista sia tornata a teatro con lo spettacolo Manola, insieme all’attrice Nancy Brilli.