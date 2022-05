Chiara Tagliaferri: età, biografia, laurea, marito Nicola Lagioia, figli e libri

Chi è Chiara Tagliaferri, la scrittrice che ha pubblicato il suo ultimo libro Strega comanda colore nel mese di maggio 2022.

Chiara Tagliaferri: età, biografia, laurea e libri

Chiara Tagliaferri è originaria di Piacenza ma vive a Roma da anni. Insieme a Michela Murgia, è autrice dei libri Morgana. Ha scritto, infatti, per Mondadori, Storie di ragazze che tua madre non approverebbe nel 2019 e Morgana – L’uomo ricco sono io nel 2021, tratti dagli omonimi podcast distribuiti tramite le piattaforme Storielibere.fm e Spotify. I podcast raccontano le storie di donne che hanno modificato il corso della storia.

Per anni, Tagliaferri ha lavorato come autrice di trasmissioni radiofoniche per Rai Radio 2 e per Storielibere.fm. Inoltre, collabora realizzando articoli per le pagine culturali di Domani e altre testate giornalistiche. Nel 2021, un suo racconto è stato inserito nell’antologia Ponte alle Grazie Musa e getta. Sedici scrittrici per sedici donne indimenticabili (ma a volte dimenticate).

Nel settembre 2018, ha collaborato all’organizzazione del Festival “L’Eredità delle donne” tenuto a Firenze che ha avuto Serena Dandini come direttrice artistica. Con Melissa P., è autrice del podcast Love stories.

Nel mese di maggio 2022, è uscito il suo primo romanzo per Mondadori intitolato Strega comanda colore.

Marito Nicola Lagioia e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Chiara Tagliaferri è sposata da dieci anni con Nicola Lagioia, scrittore che ha vinto il Premio Strega nel 2015 con il suo romanzo intitolato La ferocia. Nicola Lagioia, inoltre, è anche un noto attore e conduttore radiofonico italiano.

A proposito della sua relazione con il marito, la scrittrice ha raccontato: “Non avrei mai detto che alla fine avrei avuto una relazione stabile. E invece sono sposata con Nicola da dieci anni. Fidanzata da quindici. Le pagine su di lui non sono inventate. Lui è il primo uomo di cui mi sono innamorata. Mi ha insegnato l’amore”.

Nel corso della loro storia d’amore, la coppia non ha avuto figli.