Cinque minuti, questa sera Vespa riparte da Caivano

Bruno Vespa riparte da Caivano. Il giorno dopo la sparatoria notturna nel Parco Verde, il giornalista torna stasera su Raiuno (alle 20.30) con i suoi “Cinque minuti” proponendo al pubblico un’intervista alla mamma di una delle due bambine abusate (in collegamento) e alla maestra (in studio).

Sul tema tornerà anche nella prima puntata della nuova stagione di “Porta a porta”, domani in seconda serata, sempre su Raiuno: “Spero che riusciremo a dimostrare quanto sia incredibilmente disperata la situazione da quelle parti. Se mai ci si riuscisse, bonificare Caivano varrebbe da solo una legislatura”, afferma Vespa.

Dopo Caivano sarà la volta di Giorgia Meloni, ospite mercoledì 13 sia di “Cinque minuti” sia di “Porta a porta” e, “nelle settimane successive sarà la volta di Giuseppe Conte, Elly Schlein e via dicendo con tutti i leader”.

Tirando un bilancio della prima stagione di “Cinque minuti”, Vespa parla di “risultati superiori alle aspettative in una fascia in cui gli esperimenti risalivano a vent’anni fa”. “Abbiamo chiuso con la media del 21,6%, con quasi quattro milioni e 200 mila spettatori, in uno spazio che non è affatto blindato: ci sono cose che funzionano più di altre” ha detto il conduttore in conferenza stampa.