L’Hantavirus ora fa un po’ meno paura. Dopo che il patogeno ha causato un’epidemia localizzata a bordo della nave da crociera Mv Hondius, proseguono i controlli medici sui passeggeri che, fortunatamente, stanno dando esito negativo.

A riferirlo è il Ministero della Salute, secondo cui gli accertamenti virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena, perché si trovava a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg, hanno dato esito negativo. Lo stesso risultato è stato registrato anche per l’accompagnatore che viaggiava con lui in Italia.

L’Hantavirus fa un po’ meno paura: negativi gli ultimi test effettuati a Milano e Roma sui passeggeri ricoverati

Controlli negativi, questa volta effettuati dallo Spallanzani di Roma, anche per il giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e per la turista ricoverata a Messina per una polmonite, proveniente da una zona endemica dell’Argentina.

Il Ministero, in linea con quanto dichiarato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), ricorda che il rischio connesso al virus resta molto basso sia in Italia sia nel resto d’Europa.

Insomma, la vigilanza resta alta ma, fortunatamente, nelle ultime ore non sono state registrate né in Italia né in Europa nuove segnalazioni di contagio.