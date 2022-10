Ciro Grillo, processo rinviato al 16 novembre: la motivazione è clamorosa

Ciro Grillo è protagonista di un processo a suo carico che lo vede accusato di violenza sessuale di gruppo insieme ad alcuni suoi amici. L’udienza di mercoledì 19 ottobre 2022 è stat rinviata per motivazioni davvero assurde.

Ciro Grillo, processo rinviato al 16 novembre

Ciro Grillo, il figlio di Beppe Grillo, è accusato insieme a tre suoi amici (Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria) di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo nei confronti di due ragazze. Violenza che, secondo l’accusa, si sarebbe consumata la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villetta a schiera di proprietà della famiglia Grillo, in un residence di Porto Cervo, in Costa Smeralda.

Nell’udienza di oggi, 19 ottobre, dovevano comparire sette testimoni: la ginecolaga, il medico legale e lo psicologo della Clinica Mangiagalli di Milano che visitarono la ragazza italo norvegese dopo la sua denuncia ai carabinieri; i titolari del Bed & breakfast di Palau dove alloggiavano le due studentesse durante la loro vacanza in Sardegna, l’estate del 2019, quando si verificarono i fatti; gli istruttori di kitesurf che parlarono con la 19enne il giorno dopo il presunto stupro. L’udienza non ha avuto luogo ed è stata rinviata al 16 novembre.

La motivazione è clamorosa

Il processo è stato rinviato al 16 novembre per carenze tecniche dell’aula. Nella sala c’erano solo due microfoni a disposizione per oltre dieci avvocati e pubblico ministero. Non c’era uno schermo adeguato su cui proiettare video e immagini che sono stati acquisiti agli atti dell’inchiesta.

Tuttavia, il presidente Magliulo ha voluto precisare che il rinvio non è dovuto ai microfoni ed allo schermo-video, quanto invece alle assenze (avvocato ammalato e medici della Mangiagalli). E in ogni modo assicura: “Provvederemo alle carenze tecnologiche”.

Leggi anche: Ciro Grillo, la mamma in tribunale per testimoniare al processo del figlio accusato di violenza sessuale