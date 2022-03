Clemente Russo: moglie, figli, altezza e biografia del concorrente de L’Isola dei Famosi

Clemente Russo è un ex pugile diventato, dopo il ritiro, un personaggio televisivo, partecipando a diversi programmi come i reality. Nel 2022 è nel cast de L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi.

Clemente Russo: biografia ed altezza

Clemente Russo è un ex pugile campione italiano, nato nel luglio 1972 e cresciuto a Marcianise. Nel corso della sua carriera sportiva è stato stato campione del mondo dei dilettanti a Chicago 2007 e Almaty 2013 e vicecampione olimpico a Pechino 2008 e a Londra 2012. Ma ha vinto anche un bronzo agli Europei Juniores, cinque titoli italiani, i mondiali militari e la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo nel 2005.

Dopo il ritiro, ha preso la strada dello spettacolo televisivo: nel 2008 arriva secondo al reality La talpa e nel 2009 recita come protagonista nel film Tatanka, ispirato all’omonimo racconto di Roberto Saviano. Per la partecipazione al film viene sospeso dalla Polizia di Stato. In tv, conduce lo show comico Colorado … a rotazione! insieme a Federica Nargi e Paolo Ruffini, e nel 2014 è tra gli inviati della trasmissione Mistero. Nel 2016 partecipa come concorrente alla prima edizione del Grande Fratello Vip.

Clemente Russo: moglie e figli

L’ex pugile Clemente Russo è sposato dal 2008 con la campionessa di judo Laura Maddaloni. Insieme hanno avuto tre figlie: Rosy (9 agosto 2011) e le gemelle Jane e Janet (2013)

Concorrente de L’Isola dei Famosi

Nel marzo 2022, insieme a sua moglie Alessandra è nel cast del reality de L’Isola dei Famosi, che andrà in onda il prossimo lunedì 21 marzo, come rivelato dalla conduttrice Ilary Blasi a Michelle Impossible. La nuova edizione del reality show prevede innumerevoli novità e cambiamenti rispetto agli opinionisti e ai partecipanti al format.