Coldplay a Milano e Napoli nel 2023: date, prezzi dei biglietti e come arrivare

Coldplay a Milano e a Napoli nel 2023: quali sono le date dei concerti, i prezzi dei biglietti e come si arriva allo Stadio San Siro e allo Stadio Diego Armando Maradona?

Coldplay a Milano e Napoli nel 2023: date e prezzi dei biglietti

I Coldplay hanno deciso di tornare in Italia per l’estate 2023 e hanno svelato le date del tour nella Penisola. Il gruppo musicale si esibirà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 21 giugno e allo Stadio San Siro di Milano nelle date del 25 e del 26 giugno. Il tour europeo, ovviamene, non si limita all’Italia ma prevede altre tappe come in Portogallo, in Spagna, in Svizzera, in Danimarca e nei Paesi Bassi, oltre agli show nel Regno Unito a Manchester e Cardiff.

Per quanto riguarda i biglietti per gli appuntamenti milanesi e napoletani, potranno essere acquistati in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 24 agosto 2022. Per accedere alla presale ci si dovrà registrare gratuitamente al sito di Live Nation. La vendita generale dei biglietti, invece, aprirà alle ore 10:00 di giovedì 25 agosto 2022 su TicketOne, Ticketmaster, VivaTicket e nei punti vendita autorizzati.

I prezzi per i biglietti di Milano sono i seguenti:

Prato 109,25€ (95,00 € + prev. 14,25 €);

Primo Settore Numerato 172,50 € (150,00€ + prev. 22,50 €);

Secondo Settore Numerato 143,75 € (125,00€ + prev. 18,75 €);

Terzo Settore Numerato 109,25 € (95,00€ + prev. 14,25 €);

Quarto Settore Numerato 92,00 € (80,00€ + prev. 12,00 €);

Quinto Settore Numerato 74,75 € (65,00€ + prev. 9,75 €);

Sesto Settore Numerato 57,50 € (50,00€ + prev. 7,50 €).

I prezzi per i biglietti di Napoli, invece, sono:

Prato 103,50€ (90,00 € + prev. 13,50 €);

Primo Settore Numerato 172,50€ (150,00 € + prev. 22,50 €);

Secondo Settore Numerato 138,00€ (120,00 € + prev. 18,00 €);

Terzo Settore Numerato 97,75€ (85,00 € + prev. 12,75 €);

Quarto Settore Numerato 74,75€ (65,00 € + prev. 9,75 €);

Quinto Settore Numerato 63,25€ (55,00 € + prev. 8,25 €);

Sesto Settore Numerato 57,50€ (50,00 € + prev. 7,50 €).

Come arrivare allo stadio San Siro e allo stadio Diego Armando Maradona

Lo stadio San Siro di Milano è facilmente raggiungibile sia in automobile che con i mezzi pubblici. In particolare, è possibile arrivare allo stadio:

In metropolitana : Linea rossa MM1 – fermata Lotto; Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio,

: Linea rossa MM1 – fermata Lotto; Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio, In autobus : Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar; Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum;

: Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar; Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum; In treno: Stazione Centrale – P. za Garibaldi – Lambrate, poi prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

Per arrivare allo Stadio Diego Armando Maradona a trova Fuorigrotta, invece, si può optare per: