Concerto Ultimo a Pescara: orari, biglietti e scaletta delle canzoni

Concerto Ultimo a Pescara: giovedì 7 luglio, l’artista romano si esibirà allo Stadio Adriatico. Sono attese circa 25mila persone per ascoltare la musica del cantante. Ecco le informazioni e la scaletta delle canzoni.

Concerto Ultimo a Pescara: orari e biglietti

Ultimo continua il suo tour “Stadi 2022” e questa volta è a Pescara, in Abruzzo. Giovedì 7 luglio, il cantante romano si esibirà presso lo Stadio Adriatico. Sono attese circa 25mila spettatori per ascoltare la sua musica e i suoi brani. Il prossimo appuntamento è l’11 luglio 2022 a Catania, Stadio Cibali.

I biglietti su ticketone sono tutti non più disponibili quindi un altro sold out per l’artista romano. I cancelli si aprano alle 16.30 per tutti e l’inizio del concerto è previsto per le ore 21.

La scaletta delle canzoni

Tra ai brani che presenterà durante il concerto di Pescara, ci saranno infatti non solo il suo ultimo singolo Vieni nel mio cuore, uscito il 25 maggio 2022 e gli inediti di Solo (2021), ma anche vere e proprie “chicche” di musica estratte da Pianeti (2017), Peter Pan (2018) e Colpa Delle Favole (2019). Ecco di seguito la scaletta delle canzoni che saranno protagoniste questa sera:

Buongiorno vita Dove il mare finisce Quei ragazzi Cascare nei tuoi occhi Il ballo delle incertezze Poesia senza veli Vieni nel mio cuore Niente Piccola stella Ipocondria Sul finale Medley di Non sapere mai dove si va, Supereroi, Il bambino che contava le stelle, Quella casa che avevamo in mente, L’unica forza che ho, Stasera e Peter Pan Colpa delle favole Rondini al guinzaglio Fateme cantà I tuoi particolari Pianeti Ti dedico il silenzio La stella più fragile dell’universo Giusy Farfalla bianca Quello che ci unisce / Tutto questo sei tu 22 settembre Sogni Appesi

