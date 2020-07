Contagi di nuovo in aumento. Individuati 230 positivi nelle ultime 24 ore. I malati sono ancora oltre 12mila. I decessi superano quota 35mila

Continua l’aumento dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia. Sono 230 i nuovi casi (ieri erano stati 163) e di questi il 34% si trova in Lombardia. In aumento anche i morti, 20 rispetto ai 13 di ieri, per complessivi 35.017 decessi. In lieve calo, secondo quanto riporta il bollettino giornaliero del Ministero della Salute, il numero dei pazienti attualmente positivi, 12.473, con un decremento nelle ultime 24 ore di 20 malati. In aumento i guariti, 230 in più rispetto a ieri, dato che porta il totale a 196.246. In flessione il numero dei ricoverati, 47 in meno: oggi sono 750. Di questi 53 si trovano ricoverati nelle terapie intensive, 4 in meno rispetto. Infine, per quanto riguarda il numero di coloro che si trovano in isolamento domiciliare, in tutto sono 11.670, con un aumento di 31 unità.