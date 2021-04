“Conte cadde per interessi internazionali”: il quasi complotto sull’Avvocato del Popolo raccontato dall’esponente Pd Goffredo Bettini

Giuseppe Conte è caduto perché c’erano degli interessi internazionali che lo volevano. Nel manifesto dell’area politica Le Agorà che ha fondato, Goffredo Bettini non parla di complotto ma scrive che l’Avvocato del Popolo è stato oggetto di qualcosa di molto simile.

“Conte cadde per interessi internazionali”: il quasi complotto raccontato dall’esponente Pd

Repubblica racconta oggi quello che scrive Bettini nel suo manifesto: “Conte non è caduto per i suoi errori o ritardi (che in parte ci sono stati) ma per una convergenza di interessi nazionali e internazionali che non lo ritenevano sufficientemente disponibile ad assecondarli e dunque, per loro, inaffidabile», scrive l’ideologo dell’alleanza strutturale 5S-Pd. Dopodiché «nel vuoto e nell’incertezza» che si era «determinata, il presidente Mattarella ha saputo mettere a disposizione della Repubblica Mario Draghi. Una grande personalità. Una risposta di emergenza ad una situazione di emergenza».

Le frasi di Bettini non sembrano impressionare molto soprattutto il Nazareno. “Conte è cascato, dopo una debolezza durata mesi, quando è venuta meno la sua maggioranza e sono falliti i tentativi di ricostruirla con i famosi responsabili», taglia corto Luigi Zanda. «Forse Bettini confonde l’Italia del 2020 con il Cile del ’73», ironizza Enrico Borghi, che per Base riformista siede nella segreteria Letta: «La senilità, si sa, porta spesso a rimpiangere la gioventù, ma la stagione in cui faceva il guru del Pd è finita, ora tutt’al più può fare il guru della sua corrente». Non è da meno Matteo Orfini: «Conte ha pagato l’incapacità di fare quel cambio di passo che Zingaretti chiedeva da tempo. Il complottismo viene sempre utilizzato, nei momenti di difficoltà, per spiegare un fallimento».

Oggi, dalle 15 alle 20, si svolgerà la presentazione del manifesto di ”Le Agorà”, spazio e laboratorio politico e culturale che vuole contribuire alla costruzione e al rilancio politico e ideale del campo democratico e della sinistra. L’evento si svolgerà in diretta fb. Il collegamento comincerà dalle ore 15. Si legge in una nota. Questo il programma e la scaletta dell’evento; ne discutono: dalle 15 alle 16 Enrico Rossi, Marcella Lucidi, Nicola Fratoianni, Enrico Gasbarra, Massimiliano Smeriglio, Patrizia Toia, Franco Vittoria, Marco Filippeschi; dalle 16 alle 17 Roberto Morassut, Michele Meta, Ileana Argentin, Mario Ciarla, Antonio Rosati, Ivana Della Portella, Giordano Lorefice, Michele Civita; dalle 17 alle 18 Virginio Merola, Cristina Tajani , Esterino Montino, Cecilia D’Elia, Claudio Mancini, Antonella Melito, Federico Lobuono, Marco Tolli; dalle 18 alle 19 Andrea Riccardi, Andrea Orlando, Dario Franceschini, Gianni Cuperlo, Elly Schlein, Mario Tronti; dalle 19 alle 20 Goffredo Bettini, Nadia Urbinati, Roberto Speranza, Massimo Brutti.