Conte scarica Renzi: “Con Italia Viva nel campo largo, Meloni vincerebbe”

Nel giorno del primo confronto tra i leader del campo largo sul programma, Giuseppe Conte lancia un avvertimento ai suoi alleati. Lo fa nel libro di Bruno Vespa in uscita lunedì 2 novembre, spiegando che il fronte progressista rischia di perdere se tiene Matteo Renzi e Italia Viva all’interno della coalizione.

Per Conte, “la presenza di Italia Viva nella coalizione non è un problema nostro, ma dell’Italia. Se una parte dell’elettorato del M5s non andasse a votare per la presenza di Renzi, noi non manderemmo mai a casa Meloni”.

Campo largo, Conte in pressing sul Pd per scaricare Renzi

Le parole del leader pentastellato suonano un po’ come un ultimatum o quantomeno una forte pressione nei confronti di chi – il Pd di Elly Schlein in testa – vuole tenere anche i renziani nella coalizione. Conte si rivolge proprio ai dem: “Poiché è stato il Partito Democratico a volere che Renzi stesse con noi, è la sua segretaria a doversi assumere la responsabilità di ottenere garanzie politiche che ci salvaguardino dal depotenziamento dell’alleanza che Renzi può portare, e prevengano instabilità future”.

Il leader 5 Stelle parla anche di scelta del leader progressista: “Mi pare chiaro che faremo le primarie e io ci sono. Ma era doveroso esplorare la possibilità di un metodo alternativo, poteva essere il criterio che abbiamo seguito in tutte le elezioni regionali in cui siamo andati in coalizione: discutere con tutte le forze politiche il candidato più competitivo”. Secondo Conte la sfida tra lui e Schlein finirà per “valorizzare le differenze più degli elementi unitari” e dovrà essere il loro “senso di responsabilità” a fare in modo “che non sia uno scontro tra avversari, ma un grande momento di democrazia e partecipazione”.