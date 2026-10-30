IntesaSp, Messina: rilancio Opas su Mps? “Assolutamente no”

Roma, 30 ott. (askanews) – “Assolutamente no”. Così l’amministratore delegato di banca Intesa Sanpaolo, Carlo Messina a margine della giornata del risparmio a Roma, ha risposto a chi gli chiedeva se fosse ipotizzabile un aumento dell’offerta su banca Monte dei Paschi di Siena.Ora “l’antitrust deciderà cosa deve essere fatto, io ho già ribadito piena fiducia. Per il territorio e l’occupazione a banca Monte dei Paschi di Siena, nel “nostro progetto c’è una totale garanzia di occupazione e c’è una totale garanzia di assunzione di giovani, cosa che nei progetti di altri non sempre si trovano. Noi l’abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Credo che sia la migliore garanzia per il territorio, per le persone, la nostra coerenza dell’aver sempre fatto quello che dichiaravamo” ha proseguito.”In particolare la mia sensibilità sul fronte delle persone è, credo, uno dei punti di forza della nostra banca. Quindi investiremo fortemente sul territorio e mi sembra che, a questo punto, venute meno queste strategie difensive – ha detto – sia bene valutare le cose con una visione che porta a guardare con grande serenità quelle che sono le nostre proposte e non strumentalizzare in modo negativo”.