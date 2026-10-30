Sciopero, a Roma come in Francia al corteo il ballo virale “Toc toc”

Roma, 30 ott. (askanews) – Roma come Parigi. Alla manifestazione nella Capitale organizzata dai sindacati di base contro il carovita e la guerra, alcuni ragazzi ballano davanti alle forze dell’ordine schierate sulle note di “Toc Toc”. La canzone di Patrick Sébastien, che ha oltre 10 anni, da qualche tempo era diventata virale sui social accompagnata da un balletto (si saltella su un piede mentre si mima il gesto di bussare). Poi è arrivata l’ondata di proteste in Francia degli studenti e il balletto si è spostato dalle camere alle piazze, grazie soprattutto a un ragazzo francese (@bisouboge, a destra nel video), fra i primi a ripetere la coreografia davanti a scontri, polizia, cassonetti dati alla fiamme.Da lì si è diffusa in moltissime piazze che vedono protagonisti studenti e studentesse in questo autunno di proteste, Italia compresa.