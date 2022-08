Contra – La parte avversa: trama e cast del film in onda il 7 agosto su Canale 5

Contra – La parte avversa è un film tedesco, remake di una pellicola francese, che andrà in onda il 7 agosto su Canale 5 alle ore 21:30.

Contra – La parte avversa: curiosità sul film in onda il 7 agosto su Canale 5

Contra – La parte avversa è un film tedesco che si configura come il remake della pellicola francese Quasi nemici – L’importante è avere ragione del 2017, diretto da Yvan Attal e con protagonisti Daniel Auteuil e Camélia Jordana. Il remake tedesco, invece, è stato diretto da Sönke Wortmann mentre la sceneggiatura è stata scritta da Doron Wisotzky. Per il regista Wortmann, si tratta del secondo remake di un film francese, dopo Der Vorname del 2018 che è un rifacimento del film Cena tra amici del 2012 di Alexandre de La Pantellière e Matthieu Delaporte, a sua volta basato sulla piece teatrale Le Prénome.

Contra – La parte avversa: trama

Per quanto riguarda la trama di Contra – La parte avversa, la storia è incentrata sul professor Pohl (Chistoph Maria Herbst) che, a causa dei suoi modi rudi, non è particolarmente amato presso l’università in cui lavora. La sua reputazione peggiora drasticamente, poi, quando fa un’osservazione razzista nel momento in cui la studentessa musulmana Naima(Nilam Farooq) arriva in ritardo a una sua lezione. Lo sfogo verbale del professore viene ripreso e diffuso online, spingendo il presidente dell’università, Lambrect (Ernst Stötzner), a intervenire. Pohl, tuttavia, non viene licenziato ma gli viene affidato il compito di assistere Naima nella preparazione per un importante dibattito. Nonostante le diversità che li contraddistinguono, il docente e la studentessa riescono a lavorare come una squadra.

Cast e personaggi

Il cast e i personaggi del film sono i seguenti: