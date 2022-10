Corea del Sud e Stati Uniti lanciano 4 missili

Quattro missili Atacms sono stati lanciati da Corea del Sud e Stati Uniti in risposta ai test di ieri della Corea del Nord.

Corea del Sud e Stati Uniti hanno lanciato 4 missili terra-terra nel Mar del Giappone (Mare d’Oriente) in risposta alla provocazione del Corea del Nord. Lo hanno annunciato le forze armate di Seul.

I quattro missili terra-terra nel Mare dell’Est nell’ambito di esercitazioni congiunte, un giorno dopo il lancio del missile balistico a raggio intermedio (IRBM) della Corea del Nord.

Le forze armate sudcoreana e statunitense hanno lanciato due missili Army Tactical Missile System (ATACMS) a testa, che hanno colpito con precisione bersagli fittizi e hanno dimostrato la capacità degli alleati di scoraggiare ulteriori provocazioni, ha affermato il Joint Chiefs of Staff (JCS).

Ieri La Corea del Nord aveva effettuato il primo test balistico in otto mesi, lanciando un missile IRBM per circa 4.600 chilometri che aveva sorvolato il Giappone. In risposta, gli alleati hanno tenuto esercitazioni aeree nel corso della giornata e un caccia F-15K sudcoreano ha sparato due proiettili JDAM a un poligono di tiro su un’isola del Mar Giallo.