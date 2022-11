Corona su Ilary Blasi parla dei tradimenti di Totti. La conduttrice invece rivela perché ha preso i Rolex

Corona su Ilary Blasi e Francesco Totti spara a zero riferendo di numerosi tradimenti di lui nei confronti dell'ex moglie.

Corona su Ilary Blasi e Francesco Totti torna a parlare e lo fa con attacchi sempre più duri. L’ex re dei paparazzi addirittura confessa dei tradimenti che secondo lui ci sono stati nell’ex coppia, anche poco prima del matrimonio.

Corona su Ilary Blasi parla dei tradimenti di Totti

Fabrizio Corona in una tv privata ha parlato di nuovo dell’ex coppia Ilary Blasi e Francesco Totti. Parole pesanti quelle dell’ex paparazzo che ha riferito di numerosi tradimento dell’ex capitano giallorosso nei confronti della conduttrice. “Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni – ha dichiarato Corona con fare provocatorio -. Quanto fa? Lei fino a quando non era famosa e le andava bene. Quindi prima di arrivare a Fazio, tutta la carriera, le robe, le borse, i soldi, le società intestate alle sorelle, i figli”.

Addirittura, secondo Corona, la conduttrice era a conoscenza: “Le andava tutto benissimo, pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio. La colpa è di Corona. Non di lui che l’ha tradita, ma di Corona. Io faccio un mestiere, ma per farlo ho bisogno di un mezzo di comunicazione che sono televisione e giornali. Quindi, se tu tradisci tua moglie e io faccio questo mestiere non è colpa mia. Detto questo, a lei le andava bene”.

Infine, sulla separazione ha aggiunto: “Alla fine lui che cosa ha fatto? E questa è una cosa seria. Ha detto ‘va beh, io ti ho tradito, tu mi hai tradito, sistemiamo perché io sono uno che ha bisogno della famiglia e dei figli’. A questo punto lei gli ha detto no e lui che ha fatto? L’ha sostituita con una sua fotocopia e esattamente in due mesi si è ricostruito la stessa famiglia con una donna uguale a lei. E lei è finita completamente nel dimenticatoio. Fra tre anni lei non esisterà più, ma lui resterà sempre Francesco Totti”.

La conduttrice invece rivela perché ha preso i Rolex

Il settimanale Chi ha svelato i motivi che hanno spinto Ilary Blasi a sottrarre i Rolex di Totti. Gli orologi sarebbero stati un dono di Totti all’ex moglie, che ne avrebbe ripreso possesso “perché ci teneva che quegli orologi rimanessero a lei e ai figli”. Sempre Chi fa sapere che “alla fine dell’udienza si è aperto uno spiraglio di pace”.

“Gli avvocati delle due parti si sono trovati in gran segreto (ma i giornalisti li hanno seguiti) per valutare la possibilità di giungere a una separazione consensuale Cher eviti di ritrovarsi in tribunale, con fari puntati, a marzo 2023″.