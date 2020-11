Coronavirus, Rezza: “Situazione continua a peggiorare. Rt a circa 1,7. L’aumento dei ricoveri giustifica interventi più restrittivi”

“La situazione epidemiologica da Covid-19 continua a peggiorare e si registra un Rt di circa un 1,7. Abbiamo oltre 500 casi per 100mila abitanti e quasi tutte le regioni italiane sono pesantemente colpite”. E’ quanto ha detto in un video messaggio il direttore del Dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, a proposito dell’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus in Italia. “Nei ricoveri ospedalieri – aggiunge – notiamo una tendenza all’aumento e soprattutto c’è un incremento per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva e questa situazione giustifica l’adozione di interventi più restrittivi soprattutto nelle regioni più colpite. E naturalmente necessita dell’adozione di comportamenti prudenti da parte di tutti i cittadini”.