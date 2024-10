Corruzione tra privati, perquisizioni in Tim e Ntt Data

Corruzione tra privati, la Guardia di Finanza su mandato della Procura di Roma ha ordinato perquisizioni in Tim e Ntt Data

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di “perquisizione locale, domiciliare e di contestuale sequestro nei confronti di due soggetti, rispettivamente procuratori delle società quotate Tim Spa e Ntt Data Italia Spa, per l’ipotesi di corruzione tra privati”. A darne notizia è la Procura di Roma secondo cui “le perquisizioni sono eseguite presso i domicili dei soggetti nonché taluni uffici delle menzionate società”.

Una notizia poi confermata da Tim in una nota in cui afferma che “la società collaborerà con gli inquirenti anche per ricostruire eventuali responsabilità a danno del Gruppo”.