Crisi energetica, il problema è tutto italiano: paghiamo i prezzi dell’elettricità più alti in Ue

Il problema l’Italia lo ha in casa. Per fronteggiare la crisi energetica la soluzione, secondo l’Ue, non è la sospensione del Patto di stabilità, come chiede il governo italiano. E viene da pensare che ci sia un motivo dietro a questa risposta. Se, infatti, l’Italia dà particolare importanza alla questione dei prezzi energetici è perché quelli italiani dell’elettricità sono i più alti in tutta l’Ue.

Nel 2025, secondo quanto emerge nel rapporto della Commissione Ue dedicato all’Italia sui quattro anni di attuazione del piano RePowerEu, il nostro è il Paese con i prezzi all’ingrosso dell’elettricità più alti tra i 27 Stati membri.

Prezzi dell’elettricità, il salasso per l’Italia: sono i più alti in Ue

In Italia i prezzi all’ingrosso dell’elettricità sono pari a 116 euro per megawattora, contro una media Ue molto più bassa, a quota 85 euro al MWh. Secondo il report il problema principale è legato alla “dipendenza dell’Italia dal costoso gas naturale” per produrre l’energia elettrica. I combustibili fossili rappresentano, infatti, il 52,3% della produzione di energia elettrica nell’anno, mantenendo il ruolo di “tecnologia dominante nella determinazione del prezzo marginale” e portando così costi elevati.

Il report analizza anche i prezzi medi dell’energia elettrica sul mercato del giorno prima (day-ahead): nel nostro Paese l’aumento è stato del 12% lo scorso anno a causa dell’aumento dei costi di approvvigionamento del gas naturale e della produzione limitata da fonti rinnovabili. L’Italia resta quindi “vulnerabile a forti picchi di prezzo durante le ore di picco della domanda”.

Per quanto riguarda i prezzi dell’elettricità per le famiglie, in Italia sono aumentati nel 2025 raggiungendo quota 0,329 euro al kilowattora. Si tratta del quarto valore più alto in Ue. E ad aumentare sono stati anche i prezzi del gas per le famiglie, a quota 0,124 euro/kWh, al di sopra della media europea. Sono in aumento anche i prezzi al dettaglio dell’elettricità per i consumatori industriali, a quota 203 euro e ben al di sopra della media Ue di 164 euro. I costi all’ingrosso, viene sottolineato dal report, rappresentano il 61% del prezzo dell’elettricità industriale e i costi di rete, del carbonio e le tasse rappresentano invece il 10%, l’11% e il 18% del totale delle bollette elettriche.