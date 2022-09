Cristiano Iovino, chi è il possibile amante di Ilary Blasi: anche lui rompe il silenzio

Cristiano Iovino potrebbe essere l’uomo misterioso che ha stregato Ilary Blasi. Nelle ultime ore, anche il presunto amante della conduttrice avrebbe rilasciato qualche parola, segno che il caso diventa sempre di più di pubblico dominio.

Cristiano Iovino, chi è il possibile amante di Ilary Blasi

Cristiano Iovino potrebbe essere l’amante di Ilary Blasi e la causa della rottura tra la conduttrice e l’ex calciatore della Roma. Il suo nome è iniziato a circolare dopo l’uscita pubblica di Francesco Totti che ha parlato di un nuovo uomo nella vita dell’ex moglie. Soprattutto, l’ex calciatore giallorosso ha sottolineato che non si aspettava un interesse per una persona simile da parte della sua ex moglie.

Iovino è un personal trainer muscoloso e amante dei viaggi, 36 anni da compiere a breve, ipertatuato e per giunta tifosissimo della Lazio. Ha un cane di nome Tao ed è ovviamente amante del fitness. Capelli ricci e castani, frequenta diversi locali alla moda di Roma. Si muove tra Milano e Roma ed ha avuto pare relazioni con Giulia De Lellis, Sabrina Ghio, e Zoe Cristofori

Anche lui rompe il silenzio

Il personal trainer è uscito anche lui allo scoperto dopoché tutte la parti in causa hanno detto la loro. Certo le parole di Iovino sono state pochissime senza smentire né confermare la notizia della sua presunta storia con Ilary Blasi. Domenica 11 settembre, il personale trainer all’ Adnkronos ha detto: “Sì, ho letto, vi ringrazio di questa cosa, non mi interessa proprio parlare”. Nelle ore successive, Iovino ha deciso di rendere privato il suo profilo Instagram.