Cristina Chiabotto: vita privata, marito, figlia Luce, Fabio Fulco e Miss Italia

Cristina Chiabotto è una famosa showgirl impegnata spesso in diversi programmi di spettacolo ma anche sportivi. Tifosa della Juventus, è riuscita ad entrare nel mondo dello spettacolo dopo la vittoria a Miss Italia.

Cristina Chiabotto: vita privata

Cristina Chiabotto è nata a Moncalieri, in provincia di Torino, il 15 settembre del 1986. Si diploma da privatista e durante gli studi frequenta un corso di danza alla Susan Parker Dance School.

Dopo la vittoria a Miss Italia nel 2004, diventa fatina per il programma canoro Zecchino d’oro. Successivamente, insieme Alessandro Del Piero, firma le pubblicità dell’acqua Rocchetta. Successivamente partecipa a Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci, vincendo il programma. Nel 2012, con Marco Berry, conduce il format per bambini “Bau Boys” su Italia uno. Ha presentato diversi programmi musicali (Wind MusicAwards, Festivalbar ecc.), ma anche programmi sportivi come Controcampo, Juventus- speciale stadi, la partita del cuore diretta da Carlo Conti.

Cristina Chiabotto: marito e figlia Luce

La showgirl si è sposata nel 2019 con l’imprenditore e manager torinese Marco Roscio, dopo un solo anno di fidanzamento. I due hanno avuto una figlia di nome Luce venuta al mondo a maggio 2021. Ultimamente, la Chiabotto ha postato delle foto dove ha annunciato di essere per la seconda volta in dolce attesa.

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco

Prima del matrimonio con Roscio, la Chiabotto ha avuto una lunga relazione di ben dodici anni con l’attore Fabio Fulco. I due non sono rimasti in buoni rapporti come da lui dichiarato: “Il momento in cui ho toccato davvero il fondo? Quando è fallito il progetto di avere una mia famiglia. Non era la perdita della partner che mi torturava ma la fine di un progetto in cui avevo messo 12 anni della mia vita. Il ritrovarmi con il nulla nelle mani. Voltare pagina a 48 anni non è così facile. Lei era molto immatura, anche nel suo modo d’essere innamorata. Il mio errore è stato di cristallizzarla in quella fase, non capire che la sua testa era cambiata. Non siamo rimasti in buoni rapporti e mi dispiace. I suoi modi mi hanno fatto male. Non lo meritavo”.

L’esperienza di Miss Italia

La showgirl è diventata famosa soprattutto dopo aver vinto il concorso di Miss Italia nel 2004. Un trampolino di lancio per lei nel mondo dello spettacolo.