Cristina Comencini oggi: età, film, padre, separazione, compagno, figlio e libri della regista

Chi è Cristina Comencini, la regista italiana ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di martedì 27 settembre?

Cristina Comencini oggi: età, film, padre

Nata a Roma l’8 maggio 1956, Cristina Comencini è una regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana. figlia del regista Luigi Comencini, ha conseguito la laurea in economia e commercio a “La Sapienza” di Roma per poi dedicarsi al mondo dello spettacolo all’interno del quale viene introdotta dal padre. Ha esordito, infatti, come attrice nella pellicola del genitore Infanzia, vocazione e prime esperienze di Giacomo Casanova nel 1969 e ha partecipato ad altre produzioni come Il matrimonio di Caterina di Massimo Patrizi nel 1982 o la miniserie Cuore di Suso Cecchi D’Amico in cui appare anche il figlio della regista Carlo Calenda, all’epoca 11enne.

La Comencini ha debuttato come regista nel 1988 con Zoo e, negli anni, ha collaborato anche conla sorella costumista Paola Comencini.

Tra il 1969 e il 1973 ha militato in Lotta Continua e si è impegnata per i diritti civili e la parità di genere prendendo anche parte alla manifestazione del 2011 Se non ora, quando?, organizzato dopo il caso Ruby. Sempre nel 2011, è intervenuta contro l’omofobia. Collabora saltuariamente con La Repubblica.

Filmografia della regista

Per quanto riguarda la filmografica della Comencini, la sua attività di regista può essere riassunta nel seguente modo:

Zoo (1988);

I divertimenti della vita privata (1990);

La fine è nota (1993);

Va’ dove ti porta il cuore (1996);

Matrimoni (1998);

Liberate i pesci! (2000);

Il più bel giorno della mia vita (2002);

La bestia nel cuore (2005);

Bianco e nero (2008);

Quando la notte (2011);

Latin Lover (2015);

Qualcosa di nuovo (2016);

Sex Story (2018);

Tornare (2019).

Separazione, compagno, figlio e libri di Cristina Comencini

Cristina Comencini ha tre sorelle: Paola, Eleonora e Francesca. Ha avuto tre figli: il maggiore è Carlo Calenda, attuale leader di Azione che la regista ha avuto quando aveva appena 17 anni; Giulia Calenda, sceneggiatrice; e Luigi Tozzi, musicista e producer.

Fino al 2016, Comencini è stata sposata con il produttore Riccardo Tozzi.