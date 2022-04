Dalila Di Lazzaro oggi: età, incidente, figlio, compagno, Giovanni Terzi e vita privata dell’ex modella

Chi è Dalila Di Lazzaro? Tutto sull’ex modella, stilista e attrice italiana che è diventata un simbolo della lotta a favore delle adozioni per i genitori single.

Dalila Di Lazzaro oggi: età, incidente, figlio

Dalila Di Lazzaro è nata a Udine il 29 gennaio 1953, ha 69 anni ed è alta circa 180 centimetri. Nel periodo in cui ha svolto la professione di modella, le sue misure erano 81-65-91.

La modella, stilista e attrice è diventata madre all’età di soli 16 anni quando ha dato alla luce il figlio Christian il 5 aprile 1969. Il figlio della donna, tuttavia, è morto nel 1991 a causa di un incidente stradale, quando aveva soltanto 22 anni.

La stessa Di Lazzaro è rimasta vittima di due incidenti che l’hanno profondamente segnata psicologicamente e fisicamente. Dopo un incidente in scooter, ha riportato la frattura della prima vertebra del collo ed è rimasta immobile a letto per molto tempo. Il secondo incidente, invece, è avvenuto in piscina e ha causato il sopraggiungere di una malattia cronica.

A questo proposito, durante un’intervista rilasciata a Storie Italiane, ha raccontato di aver dovuto affrontare 750 mila euro di spese mediche: “Ho sbattuto la schiena e un pezzo di trapezio mi ha strappato dei tessuti nervosi dalla spina dorsale. Soffro di un dolore cronico neuropatico. Posso fare due passi ma sempre con la morfina in tasca”.

Nel corso della sua vita, l’ex modella ha anche raccontato di essere stava vittima di violenza sessuale in tre circostanze diverse: “La prima volta fui violentata da un cugino a soli sei anni. La seconda all’età di 17 anni, al termine di una sfilata. Fui puntata da un tizio che mi sequestrò per quattro giorni, subii ogni genere di patimento. Ma io sono una leonessa, supero ogni cosa. La terza a quarant’anni, tradita da una persona che ritenevo amica. Lui era miliardario: se gli avessi fatto causa mi avrebbe schiacciata – e ha aggiunto –. Sono riuscita a trovare dentro di me la forza di superare questi shock e soprattutto di perdonare”.

Carriera da scrittrice, vita privata, relazione con Giovanni Terzi e compagno dell’ex modella

L’ex modella e attrice Dalila Di Lazzaro è diventata un simbolo della battaglia a sostegno delle adozioni da parte dei genitori non sposati.

La difficoltà nel riuscire ad adottare un bambino, infatti, ha portato la donna a tentare una gravidanza quando aveva già superato i 60 anni d’età. L’esperienza, conclusa con un aborto, è stata raccontata al settimanale Chi: “I medici mi avevano detto che sarebbe stato un passo azzardato, ma ho tentato ugualmente. Quando me la sono sentita l’ho proposto al mio compagno, che è stato felice di aiutarmi. Ho vissuto questa cosa in sordina, poi, quando ho perso il bambino lui se n’è andato. Il dolore è troppo forte e a questo punto non farò un altro tentativo, preferirei decisamente adottare. Donare amore a un figlio è naturale per una donna anche se non ci sono legami di sangue, però la legge italiana non me lo consente perché sono single. Ma non mi voglio arrendere”.

L’attrice è stata anche scrittrice e ha pubblicato diversi libri: l’autobiografia Il mio cielo nel 2006; L’angelo della mia vita; Piccoli imarcoli intorno a me del 2008, dedicato al figlio Christian; Toccami il cuore. Amori, sentimenti e passioni della mia vita nel 2009; Il mio tesoro nascosto nel 2011; Una donna lo sa nel 2014; La vita è così nel 2017.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Di Lazzaro ha avuto storie con personaggi noti del mondo dello spettacolo come Giovanni Terzi, attualmente compagno di Simona Ventura.

Nel 2019, le è stata attribuita una relazione con il chitarrista Manuel Pia, con il quale ha realizzato il brano Bayla e che è stato considerato il suo toy boy. A questo proposito, l’ex modella ha rivelato: “Se fosse vero non avrei problemi a dichiararlo, perchè sono stata una delle prime attrici in Italia ad ammettere una relazione con un uomo molto più giovane, ma non è così. C’è una simpatia, una bella amicizia tra noi, ma lui ha una fidanzata e io altre storie”.