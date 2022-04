Manuel Pia, chi è? Età, carriera e rapporto con Dalila Di Lazzaro del chitarrista

Chi è il chitarrista Manuel Pia e quale è il suo rapporto con l’ex modella e attrice Dalila Di Lazzaro, con la quale collabora da anni?

Manuel Pia, chi è? Età e carriera

La data di nascita di Manuel Pia non è nota ma pare che il chitarrista abbia circa 43 anni e sia nato a Cagliari. il musicista non suona soltanto la chitarra ma è anche polistrumentista, compositore e cantautore.

La sua passione per la musica è risultata evidente sin da bambino e, pertanto, ha deciso di frequentare il conservatorio e indirizzare i suoi studi in contesto artistico. Nel 2005, si è diplomato in chitarra moderna e, per perfezionarsi, ha seguito numerosi seminari formativi prima di diplomarsi all’accademia di Verona diretta da Alex Stornello, presso la quale ha ottenuto anche il titolo di docente. Inoltre, ha anche ottenuto una masterclass in armonia sotto la direzione del chitarrista Frank Gambale.

Nel corso della sua carriera, Pia ha avuto la possibilità di prendere parte a numerose collaborazioni artistiche con personaggi di punta del mondo musicale nazionale e internazionale come Steve Vai, MaxxFurian, Ernesto Ghezzi, Walter Calloni, Roberto Fioravanti, Massimo Varini, Franco Cristaldi, Marco Grasselli, Larry Mancini, Pippo Matino, Nello Daniele, Marco Zurzolo, Amedeo Bianchi, Alberto Pavesi, Derek Wilson, Sergio Bellotti, Mimmo Camporeale, Sandro Savarese, Lorenzo Campani, Regina Saraiva, Irene Grandi, Neffa, Marco Masini, Beppe Carletti (Nomadi), Paola Turci, Maurizio Solieri (Vasco), Omar Pedrini.

Nel 2019, il chitarrista ha firmato con l’etichetta discografica Green Studio Music con la quale ha prodotto il nuovo album Eocene, in collaborazione con Dalila Di Lazzaro.

Vita privata e rapporto con Dalila Di Lazzaro del chitarrista

In merito alla vita privata del musicista, non si hanno informazioni ma gli è stata attribuita una relazione con Dalila Di Lazzaro. A proposito del rapporto con l’ex modella, con la quale ha realizzato il brano Bayla, Manuel Pia ha dichiarato: “Di Dalila mi ha colpito lo spessore di un’anima che è difficile leggere quando si è dotati di una straordinaria bellezza. L’ho incontrata ad una festa e le ho chiesto di scrivere una canzone insieme. Avevo letto i suoi libri ed ero rimasto colpito dalla sua intensa personalità. Ho scritto ‘Dalila’ a lei ispirata, e poi da una nostra collaborazione sono scaturite una serie di canzoni ancora inedite, che spero diventino un cd”.

Allo stesso modo, la donna ha affermato: “Se fosse vero non avrei problemi a dichiararlo, perché sono stata una delle prime attrici in Italia ad ammettere una relazione con un uomo molto più giovane, ma non è così. C’è una simpatia, una bella amicizia tra noi, ma lui ha una fidanzata e io altre storie”.